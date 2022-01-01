Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-1.5х1300

Преимущества

Высокое качество. Полированные стальные вальцы не повреждают поверхность обрабатываемой заготовки, гарантируя высокое качество

Легкое управление. Рычаг управления имеет оптимальные длину и форму, что обеспечивает минимум усилий при выполнении гибочных работ

Устойчивость во время работы. Конструкция вальцовочного ручного станка Stalex W01-1.5х1300 374202 устойчиво располагается на поверхности благодаря широкому опорному основанию

Стальная рама

Верхний вал с быстросъемным зажимом

Быстрая регулировка

Поворотно-откидной механизм верхнего валка

Вальцовочный ручной станок Stalex W01-1.5х1300 374202 служит для изготовления элементов цилиндрической формы, дугообразных деталей, а также для правки плоских металлических заготовок. Все металлические элементы конструкции защищены от образования коррозии. Специальные канавки на валах предназначены для гибки прутков и проволоки. Станок не нуждается в специальном обслуживании.