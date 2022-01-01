Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-1.5х1300
Арт. stalex_1096
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Толщина металла, мм
|1.5
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Макс. ширина листового металла, мм
|1300
- Вальцовочный ручной станок Stalex W01-1.5х1300 374202 служит для изготовления элементов цилиндрической формы, дугообразных деталей, а также для правки плоских металлических заготовок. Все металлические элементы конструкции защищены от образования коррозии. Специальные канавки на валах предназначены для гибки прутков и проволоки. Станок не нуждается в специальном обслуживании.
Преимущества
- Высокое качество. Полированные стальные вальцы не повреждают поверхность обрабатываемой заготовки, гарантируя высокое качество
- Легкое управление. Рычаг управления имеет оптимальные длину и форму, что обеспечивает минимум усилий при выполнении гибочных работ
- Устойчивость во время работы. Конструкция вальцовочного ручного станка Stalex W01-1.5х1300 374202 устойчиво располагается на поверхности благодаря широкому опорному основанию
- Стальная рама
- Верхний вал с быстросъемным зажимом
- Быстрая регулировка
- Поворотно-откидной механизм верхнего валка