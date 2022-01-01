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Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-1.5х1300
Найти аналог
Листогибочные станки
    Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-1.5х1300
    Арт. stalex_1096
    Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-1.5х1300
    Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-1.5х1300
    Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-1.5х1300
    Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-1.5х1300
    Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-1.5х1300
    Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-1.5х1300
      Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-1.5х1300
      Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-1.5х1300
      Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-1.5х1300
      Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-1.5х1300
      Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-1.5х1300
      Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-1.5х1300

      Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-1.5х1300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_1096

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Толщина металла, мм
      		1.5
      Макс. ширина листового металла, мм
      		1300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вальцовочный ручной станок Stalex W01-1.5х1300 374202 служит для изготовления элементов цилиндрической формы, дугообразных деталей, а также для правки плоских металлических заготовок. Все металлические элементы конструкции защищены от образования коррозии. Специальные канавки на валах предназначены для гибки прутков и проволоки. Станок не нуждается в специальном обслуживании.

        Преимущества

        • Высокое качество. Полированные стальные вальцы не повреждают поверхность обрабатываемой заготовки, гарантируя высокое качество
        • Легкое управление. Рычаг управления имеет оптимальные длину и форму, что обеспечивает минимум усилий при выполнении гибочных работ
        • Устойчивость во время работы. Конструкция вальцовочного ручного станка Stalex W01-1.5х1300 374202 устойчиво располагается на поверхности благодаря широкому опорному основанию
        • Стальная рама
        • Верхний вал с быстросъемным зажимом
        • Быстрая регулировка
        • Поворотно-откидной механизм верхнего валка