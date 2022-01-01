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Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-1.5х1300 L
Найти аналог
Листогибочные станки
    Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-1.5х1300 L
    Арт. stalex_3829
    Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-1.5х1300 L
    Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-1.5х1300 L
    Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-1.5х1300 L
      Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-1.5х1300 L
      Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-1.5х1300 L
      Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-1.5х1300 L

      Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-1.5х1300 L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_3829

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Толщина металла, мм
      		1.5
      Макс. ширина листового металла, мм
      		1300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вальцовочный станок Stalex W01-1.5x1300L предназначен для придания листу цилиндрической формы различного радиуса, данное оборудование широко применяется для изготовления комплектующих вентиляции, водосточных элементов, в случаях производства цилиндрических и конических изделий (для вальцевания конических изделий, форма заготовки должна предварительно подготавливаться (вырезаться) с необходимого эскиза и рассчитанными размерами), правке плоских заготовок, подгибке кромок.

        Преимущества

        • Вальцы Stalex W01-1.5х1300 L 374005 имеют надежную и жесткую конструкцию, способную выдерживать высокие нагрузки
        • Валки выполнены из высококачественного металла, рассчитаны на длительную эксплуатацию без замены
        • Большая рукоятка удобна при выполнении работ с применением минимум усилий
        • Станок способен выполнять большое количество операций за короткое время с минимально затрачиваем временем на настройки