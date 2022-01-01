Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-1.5х1300 L
Арт. stalex_3829
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Толщина металла, мм
|1.5
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Макс. ширина листового металла, мм
|1300
- Вальцовочный станок Stalex W01-1.5x1300L предназначен для придания листу цилиндрической формы различного радиуса, данное оборудование широко применяется для изготовления комплектующих вентиляции, водосточных элементов, в случаях производства цилиндрических и конических изделий (для вальцевания конических изделий, форма заготовки должна предварительно подготавливаться (вырезаться) с необходимого эскиза и рассчитанными размерами), правке плоских заготовок, подгибке кромок.
Преимущества
- Вальцы Stalex W01-1.5х1300 L 374005 имеют надежную и жесткую конструкцию, способную выдерживать высокие нагрузки
- Валки выполнены из высококачественного металла, рассчитаны на длительную эксплуатацию без замены
- Большая рукоятка удобна при выполнении работ с применением минимум усилий
- Станок способен выполнять большое количество операций за короткое время с минимально затрачиваем временем на настройки