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Станок вальцовочный ручной Stalex W01-0.8х2050, для листов из металла
Найти аналог
Вальцовочные станки
    Станок вальцовочный ручной Stalex W01-0.8х2050, для листов из металла
    Арт. stalex_3008
    Станок вальцовочный ручной Stalex W01-0.8х2050, для листов из металла

      Станок вальцовочный ручной Stalex W01-0.8х2050, для листов из металла

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_3008

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вальцовочный станок Stalex W01-0.8x2050 предназначен для придания листу цилиндрической и конической формы в виде обечаек различного радиуса, данное оборудование широко применяется для изготовления профессионального-индивидуального и мелкосерийного производства комплектующих вентиляции, водосточных элементов, в случаях производства цилиндрических и конических изделий (для вальцевания конических изделий, форма заготовки должна предварительно подготавливаться вырезаться с необходимого эскиза и рассчитанными размерами), правке плоских заготовок, подгибке кромок.