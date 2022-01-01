Станок вальцовочный ручной Stalex W01-0.8х2050, для листов из металла

Вальцовочный станок Stalex W01-0.8x2050 предназначен для придания листу цилиндрической и конической формы в виде обечаек различного радиуса, данное оборудование широко применяется для изготовления профессионального-индивидуального и мелкосерийного производства комплектующих вентиляции, водосточных элементов, в случаях производства цилиндрических и конических изделий (для вальцевания конических изделий, форма заготовки должна предварительно подготавливаться вырезаться с необходимого эскиза и рассчитанными размерами), правке плоских заготовок, подгибке кромок.