Вальцы ручные Stalex W01-2х1250, для листового металла

Stalex W01-2х1250 Этот станок способен производить цилиндрические и конусовидные детали из листов металла длиной до 1250 мм и толщиной до 2 мм, а также править и загибать край. Благодаря особой конструкции, данная установка проста в использовании и не нуждается в сложном обслуживании. Вальцы ручные находят применение в производстве вентиляционных и канализационных систем, водосточных труб и дымоходов. STALEX W01-2х1250 – универсальная модель, которая подходит для установки на любых рабочих поверхностях. Легкость в работе со станком обусловлена несколькими его особенностями: