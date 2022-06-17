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Многофункциональный заточный станок Вихрь СЗМ-65
5.0
2
2 331 ₽
Универсальные точильные станки
    Многофункциональный заточный станок Вихрь СЗМ-65
    Арт. О00000013125
    5.0
    2
    Многофункциональный заточный станок Вихрь СЗМ-65
    Многофункциональный заточный станок Вихрь СЗМ-65
    Многофункциональный заточный станок Вихрь СЗМ-65
    Многофункциональный заточный станок Вихрь СЗМ-65
    Многофункциональный заточный станок Вихрь СЗМ-65
    Многофункциональный заточный станок Вихрь СЗМ-65
    Многофункциональный заточный станок Вихрь СЗМ-65
      Многофункциональный заточный станок Вихрь СЗМ-65
      Многофункциональный заточный станок Вихрь СЗМ-65
      Многофункциональный заточный станок Вихрь СЗМ-65
      Многофункциональный заточный станок Вихрь СЗМ-65
      Многофункциональный заточный станок Вихрь СЗМ-65
      Многофункциональный заточный станок Вихрь СЗМ-65
      Многофункциональный заточный станок Вихрь СЗМ-65

      Многофункциональный заточный станок Вихрь СЗМ-65

      2 331 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013125
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220, 230
      Мин. диаметр затачиваемых свёрл, мм
      		3
      Все характеристики
      2 331 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Заточной станок ВИХРЬ СЗМ-65 предназначен для заточки различного инструмента: сверл, стамесок, лезвий, ножниц и ножей. Прибор универсален, может затачивать разные типы лезвий благодаря точильному кругу диаметром 49,3 мм, который приводит в движение электромотор мощностью 65 Вт. Затачивает сверла диаметром от трех до десяти мм. Модель ВИХРЬ СЗМ-65 отечественного производства отличается также компактностью конструкции. Частота вращения шлифовального круга станка достигает 6500 оборотов в минуту. Установка оборудования на верстак производится через монтажные отверстия.

        Преимущества станка ВИХРЬ СЗМ-65

        • Многофункционален
        • Затачивает любые лезвия
        • Может точить лезвия и стамески шириной от 6 до 51 мм
        • Универсален и компактен
        • Имеет защитный щиток для безопасной работы
        • Легок в обращении

        Комплектация

        • Станок заточной
        • Насадка для заточки сверл
        • Насадка для заточки стамесок и лезвий
        • Насадка для заточки ножей и ножниц
        • Заточной круг
        • Паспорт
        • Упаковка