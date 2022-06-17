Многофункциональный заточный станок Вихрь СЗМ-65
Арт. О00000013125
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220, 230
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Мин. диаметр затачиваемых свёрл, мм
|3
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- Заточной станок ВИХРЬ СЗМ-65 предназначен для заточки различного инструмента: сверл, стамесок, лезвий, ножниц и ножей. Прибор универсален, может затачивать разные типы лезвий благодаря точильному кругу диаметром 49,3 мм, который приводит в движение электромотор мощностью 65 Вт. Затачивает сверла диаметром от трех до десяти мм. Модель ВИХРЬ СЗМ-65 отечественного производства отличается также компактностью конструкции. Частота вращения шлифовального круга станка достигает 6500 оборотов в минуту. Установка оборудования на верстак производится через монтажные отверстия.
Преимущества станка ВИХРЬ СЗМ-65
- Многофункционален
- Затачивает любые лезвия
- Может точить лезвия и стамески шириной от 6 до 51 мм
- Универсален и компактен
- Имеет защитный щиток для безопасной работы
- Легок в обращении
Комплектация
- Станок заточной
- Насадка для заточки сверл
- Насадка для заточки стамесок и лезвий
- Насадка для заточки ножей и ножниц
- Заточной круг
- Паспорт
- Упаковка