Многофункциональный заточный станок Вихрь СЗМ-65

Заточной станок ВИХРЬ СЗМ-65 предназначен для заточки различного инструмента: сверл, стамесок, лезвий, ножниц и ножей. Прибор универсален, может затачивать разные типы лезвий благодаря точильному кругу диаметром 49,3 мм, который приводит в движение электромотор мощностью 65 Вт. Затачивает сверла диаметром от трех до десяти мм. Модель ВИХРЬ СЗМ-65 отечественного производства отличается также компактностью конструкции. Частота вращения шлифовального круга станка достигает 6500 оборотов в минуту. Установка оборудования на верстак производится через монтажные отверстия.

Преимущества станка ВИХРЬ СЗМ-65

Многофункционален

Затачивает любые лезвия

Может точить лезвия и стамески шириной от 6 до 51 мм

Универсален и компактен

Имеет защитный щиток для безопасной работы

Легок в обращении

Комплектация