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Точильный станок с водяным охлаждением Jet JSSG-10 JE 708015M
5.0
2
27 000 ₽
39 000 ₽
Станки для заточки инструмента и ножей
  • Персональная скидка
Точильный станок с водяным охлаждением Jet JSSG-10 JE 708015M
Арт. Х12403132
5.0
2
Точильный станок с водяным охлаждением Jet JSSG-10 JE 708015M
Точильный станок с водяным охлаждением Jet JSSG-10 JE 708015M
Точильный станок с водяным охлаждением Jet JSSG-10 JE 708015M
Точильный станок с водяным охлаждением Jet JSSG-10 JE 708015M
Точильный станок с водяным охлаждением Jet JSSG-10 JE 708015M
Точильный станок с водяным охлаждением Jet JSSG-10 JE 708015M
Точильный станок с водяным охлаждением Jet JSSG-10 JE 708015M
Точильный станок с водяным охлаждением Jet JSSG-10 JE 708015M
Точильный станок с водяным охлаждением Jet JSSG-10 JE 708015M
Точильный станок с водяным охлаждением Jet JSSG-10 JE 708015M
Точильный станок с водяным охлаждением Jet JSSG-10 JE 708015M
  • Персональная скидка
Точильный станок с водяным охлаждением Jet JSSG-10 JE 708015M
Точильный станок с водяным охлаждением Jet JSSG-10 JE 708015M
Точильный станок с водяным охлаждением Jet JSSG-10 JE 708015M
Точильный станок с водяным охлаждением Jet JSSG-10 JE 708015M
Точильный станок с водяным охлаждением Jet JSSG-10 JE 708015M
Точильный станок с водяным охлаждением Jet JSSG-10 JE 708015M
Точильный станок с водяным охлаждением Jet JSSG-10 JE 708015M
Точильный станок с водяным охлаждением Jet JSSG-10 JE 708015M
Точильный станок с водяным охлаждением Jet JSSG-10 JE 708015M
Точильный станок с водяным охлаждением Jet JSSG-10 JE 708015M
Точильный станок с водяным охлаждением Jet JSSG-10 JE 708015M

Точильный станок с водяным охлаждением Jet JSSG-10 JE 708015M

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  • -12 000 ₽
27 000 ₽
39 000 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Х12403132
5.0
2

Характеристики

Производитель
Jet
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швейцария
Напряжение сети, В
230
Посадочный диаметр первого круга, мм
12
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -12 000 ₽
27 000 ₽
39 000 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Если требуется быстро и качественно привести в порядок режущие инструменты, поможет станок заточной Jet JSSG-10 708015M. Это профессиональное точило с мокрым камнем, которое благодаря выставленным низким оборотам бережно обрабатывает кромку, не смягчая края. Использование влаги позволяет уменьшить силу трения, и предупреждает появление искр при касании металлом точильного камня, что обеспечивает безопасность при использовании заточного прибора. Точило с мокрым камнем не только эффективен в затачивании лезвий, но и малогабаритен, что дает возможность его применения в небольших помещениях: мастерских, гаражах и профессиональных студиях. Универсальный станок Jet JSSG-10 шлифовально полировальный предусматривает установку дополнительных деталей, значительно повышающих качество работы. Монтаж этих комплектующих осуществляется с помощью штанги, которая уже входит в набор. Шлифовальный станок Jet JSSG-10 купить можно за его удобство, производительность и долговечность.

    Преимущества заточного станка Jet JSSG-10

    • Плавная регулировка частоты вращения
    • Ёмкость с водой для смачивания абразива
    • Регулируемые направляющие штанги
    • Рукоятка для переноски
    • Выдвижной ящик для принадлежностей
    • Влагоустойчивые шарикоподшипники вала двигателя
    • Широкая сфера применения
    • Простота эксплуатации
    • Качественная сборка
    • Долгий срок службы

    Комплектация

    • Шлифовальный круг
    • Полировальный кожаный круг
    • Брусок для очистки шлифовального круга
    • Приспособление для доводки столярного инструмента и ножей
    • Угловой калибр для установки угла заточки
    • Угломер для измерения угла заточки
    • Полировальная паста для кожаного круга
    • Направляющая штанга для опоры, 370 мм
    • DVD-диск с инструкцией по применению
    • Упаковка