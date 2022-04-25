- Персональная скидка
Точильный станок с водяным охлаждением Jet JSSG-10 JE 708015M
Арт. Х12403132
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швейцария
|
Напряжение сети, В
|230
|
Посадочный диаметр первого круга, мм
|12
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Если требуется быстро и качественно привести в порядок режущие инструменты, поможет станок заточной Jet JSSG-10 708015M. Это профессиональное точило с мокрым камнем, которое благодаря выставленным низким оборотам бережно обрабатывает кромку, не смягчая края. Использование влаги позволяет уменьшить силу трения, и предупреждает появление искр при касании металлом точильного камня, что обеспечивает безопасность при использовании заточного прибора. Точило с мокрым камнем не только эффективен в затачивании лезвий, но и малогабаритен, что дает возможность его применения в небольших помещениях: мастерских, гаражах и профессиональных студиях. Универсальный станок Jet JSSG-10 шлифовально полировальный предусматривает установку дополнительных деталей, значительно повышающих качество работы. Монтаж этих комплектующих осуществляется с помощью штанги, которая уже входит в набор. Шлифовальный станок Jet JSSG-10 купить можно за его удобство, производительность и долговечность.
Преимущества заточного станка Jet JSSG-10
- Плавная регулировка частоты вращения
- Ёмкость с водой для смачивания абразива
- Регулируемые направляющие штанги
- Рукоятка для переноски
- Выдвижной ящик для принадлежностей
- Влагоустойчивые шарикоподшипники вала двигателя
- Широкая сфера применения
- Простота эксплуатации
- Качественная сборка
- Долгий срок службы
Комплектация
- Шлифовальный круг
- Полировальный кожаный круг
- Брусок для очистки шлифовального круга
- Приспособление для доводки столярного инструмента и ножей
- Угловой калибр для установки угла заточки
- Угломер для измерения угла заточки
- Полировальная паста для кожаного круга
- Направляющая штанга для опоры, 370 мм
- DVD-диск с инструкцией по применению
- Упаковка