Точильный станок с водяным охлаждением Jet JSSG-10 JE 708015M

Если требуется быстро и качественно привести в порядок режущие инструменты, поможет станок заточной Jet JSSG-10 708015M. Это профессиональное точило с мокрым камнем, которое благодаря выставленным низким оборотам бережно обрабатывает кромку, не смягчая края. Использование влаги позволяет уменьшить силу трения, и предупреждает появление искр при касании металлом точильного камня, что обеспечивает безопасность при использовании заточного прибора. Точило с мокрым камнем не только эффективен в затачивании лезвий, но и малогабаритен, что дает возможность его применения в небольших помещениях: мастерских, гаражах и профессиональных студиях. Универсальный станок Jet JSSG-10 шлифовально полировальный предусматривает установку дополнительных деталей, значительно повышающих качество работы. Монтаж этих комплектующих осуществляется с помощью штанги, которая уже входит в набор. Шлифовальный станок Jet JSSG-10 купить можно за его удобство, производительность и долговечность.

Преимущества заточного станка Jet JSSG-10

Плавная регулировка частоты вращения

Ёмкость с водой для смачивания абразива

Регулируемые направляющие штанги

Рукоятка для переноски

Выдвижной ящик для принадлежностей

Влагоустойчивые шарикоподшипники вала двигателя

Широкая сфера применения

Простота эксплуатации

Качественная сборка

Долгий срок службы

Комплектация