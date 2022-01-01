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Станок зиговочный электромеханический Stalex ETB-25
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Листогибочные станки
    Станок зиговочный электромеханический Stalex ETB-25
    Арт. stalex_11020
    Станок зиговочный электромеханический Stalex ETB-25
    Станок зиговочный электромеханический Stalex ETB-25
      Станок зиговочный электромеханический Stalex ETB-25
      Станок зиговочный электромеханический Stalex ETB-25

      Станок зиговочный электромеханический Stalex ETB-25

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_11020

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1500
      Толщина металла, мм
      		2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Зиговочная машина ETB-25 используется для пластической обработки тонколистового металла. Основные области применения зиговочных машин - производство вентиляции и теплоизоляции трубопроводов. Комплектуется четырьмя наборами стандартных роликов для закатки кромок, отбортовки, изготовления S-образного профиля.

        Преимущества

        • Цельнометаллическая конструкция
        • Регулируемый нижний вал
        • Простота в эксплуатации, не требует регулировок
        • Рукоять эргономичной формы позволяет легко зажать и отпереть заготовку
        • Выносной пульт управления с ножными педалями дает возможность придерживать и направлять лист металла двумя руками, что гарантирует высокое качество результата
        • Широкое опорное основание обеспечивает устойчивость зиговочного электромеханического станка Stalex ETB-25 373803 на поверхности
        • 4 набора роликов в стандартной комплектации
        • Ножной переключатель