Станок зиговочный электромеханический Stalex ETB-25

Преимущества

Цельнометаллическая конструкция

Регулируемый нижний вал

Простота в эксплуатации, не требует регулировок

Рукоять эргономичной формы позволяет легко зажать и отпереть заготовку



Выносной пульт управления с ножными педалями дает возможность придерживать и направлять лист металла двумя руками, что гарантирует высокое качество результата



Широкое опорное основание обеспечивает устойчивость зиговочного электромеханического станка Stalex ETB-25 373803 на поверхности



4 набора роликов в стандартной комплектации

Ножной переключатель

Зиговочная машина ETB-25 используется для пластической обработки тонколистового металла. Основные области применения зиговочных машин - производство вентиляции и теплоизоляции трубопроводов. Комплектуется четырьмя наборами стандартных роликов для закатки кромок, отбортовки, изготовления S-образного профиля.