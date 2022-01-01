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Станок зиговочный электромеханический Stalex ETB-40
Найти аналог
Листогибочные станки
    Станок зиговочный электромеханический Stalex ETB-40
    Арт. stalex_11022
    Станок зиговочный электромеханический Stalex ETB-40
    Станок зиговочный электромеханический Stalex ETB-40
      Станок зиговочный электромеханический Stalex ETB-40
      Станок зиговочный электромеханический Stalex ETB-40

      Станок зиговочный электромеханический Stalex ETB-40

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_11022

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		2200
      Толщина металла, мм
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электромеханическая зиговочная машина ETB-40 используется для пластической обработки тонколистового металла. Основные области применения зиговочных машин - производство вентиляции и теплоизоляции трубопроводов. Комплектуется четырьмя наборами стандартных роликов для закатки кромок, отбортовки, изготовления S-образного профиля.

        Преимущества

        • Цельнометаллическая конструкция
        • Регулируемый нижний вал
        • Простота в эксплуатации, не требует регулировок
        • Для упрощения длительной работы управление вынесено на педали станка Stalex ETB-40 373804
        • 4 набора роликов в стандартной комплектации
        • Качественная обработка широких деталей (до 300 мм) обеспечивается необходимым вылетом валов
        • Аварийное отключение перенесено на стойку педального ножного управления