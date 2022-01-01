Станок зиговочный электромеханический Stalex ETB-40

Преимущества

Цельнометаллическая конструкция

Регулируемый нижний вал

Простота в эксплуатации, не требует регулировок

Для упрощения длительной работы управление вынесено на педали станка Stalex ETB-40 373804

4 набора роликов в стандартной комплектации

Качественная обработка широких деталей (до 300 мм) обеспечивается необходимым вылетом валов

Аварийное отключение перенесено на стойку педального ножного управления

Электромеханическая зиговочная машина ETB-40 используется для пластической обработки тонколистового металла. Основные области применения зиговочных машин - производство вентиляции и теплоизоляции трубопроводов. Комплектуется четырьмя наборами стандартных роликов для закатки кромок, отбортовки, изготовления S-образного профиля.