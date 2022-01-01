Станок зиговочный электромеханический Stalex ETB-40
Арт. stalex_11022
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|2200
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Толщина металла, мм
|4
- Электромеханическая зиговочная машина ETB-40 используется для пластической обработки тонколистового металла. Основные области применения зиговочных машин - производство вентиляции и теплоизоляции трубопроводов. Комплектуется четырьмя наборами стандартных роликов для закатки кромок, отбортовки, изготовления S-образного профиля.
Преимущества
- Цельнометаллическая конструкция
- Регулируемый нижний вал
- Простота в эксплуатации, не требует регулировок
- Для упрощения длительной работы управление вынесено на педали станка Stalex ETB-40 373804
- 4 набора роликов в стандартной комплектации
- Качественная обработка широких деталей (до 300 мм) обеспечивается необходимым вылетом валов
- Аварийное отключение перенесено на стойку педального ножного управления