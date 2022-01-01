Станок зиговочный электромеханический Stalex RM-18E
Арт. stalex_5963
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1500
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Толщина металла, мм
|1.8
- Электромеханическая зиговочная машина RM-18E используется для пластической обработки тонколистового металла. Основные области применения зиговочных машин - производство вентиляции и теплоизоляции трубопроводов.
Преимущества
- Цельнометаллическая конструкция, тумба изготовлена из листовой стали
- Регулируемый нижний вал
- Простота в эксплуатации, не требует сложных регулировок
- Рукоять эргономичной формы позволяет легко зажать и отпереть заготовку
- Выносной пульт управления с ножными педалями дает возможность придерживать и направлять лист металла двумя руками, что гарантирует высокое качество результата
- Широкое опорное основание обеспечивает устойчивость зиговочного электромеханического станка Stalex RM-18E 373219 на поверхности
- Валы и подшипники из закаленной стали
- 3 набора роликов в стандартной комплектации
- Глубина подачи - 238 мм
- Упорная пластина 240х260 мм