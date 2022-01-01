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Станок зиговочный электромеханический Stalex RM-18E
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Листогибочные станки
    Станок зиговочный электромеханический Stalex RM-18E
    Арт. stalex_5963
    Станок зиговочный электромеханический Stalex RM-18E
    Станок зиговочный электромеханический Stalex RM-18E
      Станок зиговочный электромеханический Stalex RM-18E
      Станок зиговочный электромеханический Stalex RM-18E

      Станок зиговочный электромеханический Stalex RM-18E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_5963

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1500
      Толщина металла, мм
      		1.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электромеханическая зиговочная машина RM-18E используется для пластической обработки тонколистового металла. Основные области применения зиговочных машин - производство вентиляции и теплоизоляции трубопроводов.

        Преимущества

        • Цельнометаллическая конструкция, тумба изготовлена из листовой стали
        • Регулируемый нижний вал
        • Простота в эксплуатации, не требует сложных регулировок
        • Рукоять эргономичной формы позволяет легко зажать и отпереть заготовку
        • Выносной пульт управления с ножными педалями дает возможность придерживать и направлять лист металла двумя руками, что гарантирует высокое качество результата
        • Широкое опорное основание обеспечивает устойчивость зиговочного электромеханического станка Stalex RM-18E 373219 на поверхности
        • Валы и подшипники из закаленной стали
        • 3 набора роликов в стандартной комплектации
        • Глубина подачи - 238 мм
        • Упорная пластина 240х260 мм