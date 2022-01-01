Станок зиговочный ручной Stalex RM-08
Арт. stalex_63
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Толщина металла, мм
|0.8
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Габариты, мм
|500х450х160
- Станок зиговочный ручной Stalex RM-08 предназначен для работы с листовым металлом при изготовлении соединительных элементов водостоков, воздуховодов и других работ, связанных с соединением и отбортовкой металла. Модель RM08 комплектуется шестью наборами стандартных роликов для закатки кромок, отбортовки, изготовления S-образного профиля и отделки торцов.
Максимально допустимые толщины обрабатываемого металла
Низкоуглеродистая сталь - 0,76-0,8 мм
Нержавеющая сталь - 0,5 мм
Холоднокатаная сталь - 0,6 мм
Алюминий - 1,39 мм
Мягкая латунь - 1,16 мм
Полутвердая латунь - 0,76 мм
Отожженная фосфористая бронза - 0,86 мм
Мягкая медь - 1,16 мм
Твердая медь - 0,86 мм
При работе с макс. толщиной листа – максимальные параметры могут не соответствовать табличным значениям, это связано с разностью коэффициента предела прочности σв, который не должен превышать параметр σв <400 MРa при работе с низкоуглеродистой сталью.
Преимущества
- Удобное крепление (струбцина) позволяет быстро закрепить станок на верстаке, швеллере и т.д.
- Подвижное соединение корпуса зиговочного станка с опорой крепления позволяет установить его в удобном рабочем положении
- Легкая конструкция
- Два компактных упора для заготовок расположены по сторонам станка
- Практичная транспортабельная упаковка