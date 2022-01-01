Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Станок зиговочный ручной Stalex RM-08
Найти аналог
Листогибочные станки
    Станок зиговочный ручной Stalex RM-08
    Арт. stalex_63
    Станок зиговочный ручной Stalex RM-08
    Станок зиговочный ручной Stalex RM-08
    Станок зиговочный ручной Stalex RM-08
    Станок зиговочный ручной Stalex RM-08
    Станок зиговочный ручной Stalex RM-08
      Станок зиговочный ручной Stalex RM-08
      Станок зиговочный ручной Stalex RM-08
      Станок зиговочный ручной Stalex RM-08
      Станок зиговочный ручной Stalex RM-08
      Станок зиговочный ручной Stalex RM-08

      Станок зиговочный ручной Stalex RM-08

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_63

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Толщина металла, мм
      		0.8
      Габариты, мм
      		500х450х160
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Станок зиговочный ручной Stalex RM-08 предназначен для работы с листовым металлом при изготовлении соединительных элементов водостоков, воздуховодов и других работ, связанных с соединением и отбортовкой металла. Модель RM08 комплектуется шестью наборами стандартных роликов для закатки кромок, отбортовки, изготовления S-образного профиля и отделки торцов.

        Максимально допустимые толщины обрабатываемого металла

        Низкоуглеродистая сталь - 0,76-0,8 мм
        Нержавеющая сталь - 0,5 мм
        Холоднокатаная сталь - 0,6 мм
        Алюминий - 1,39 мм
        Мягкая латунь - 1,16 мм
        Полутвердая латунь - 0,76 мм
        Отожженная фосфористая бронза - 0,86 мм
        Мягкая медь - 1,16 мм
        Твердая медь - 0,86 мм

        При работе с макс. толщиной листа – максимальные параметры могут не соответствовать табличным значениям, это связано с разностью коэффициента предела прочности σв, который не должен превышать параметр σв <400 MРa при работе с низкоуглеродистой сталью.

        Преимущества

        • Удобное крепление (струбцина) позволяет быстро закрепить станок на верстаке, швеллере и т.д.
        • Подвижное соединение корпуса зиговочного станка с опорой крепления позволяет установить его в удобном рабочем положении
        • Легкая конструкция
        • Два компактных упора для заготовок расположены по сторонам станка
        • Практичная транспортабельная упаковка