Преимущества

Удобное крепление (струбцина) позволяет быстро закрепить станок на верстаке, швеллере и т.д.

Подвижное соединение корпуса зиговочного станка с опорой крепления позволяет установить его в удобном рабочем положении

Легкая конструкция

Два компактных упора для заготовок расположены по сторонам станка

Практичная транспортабельная упаковка

Станок зиговочный ручной Stalex RM-08 предназначен для работы с листовым металлом при изготовлении соединительных элементов водостоков, воздуховодов и других работ, связанных с соединением и отбортовкой металла. Модель RM08 комплектуется шестью наборами стандартных роликов для закатки кромок, отбортовки, изготовления S-образного профиля и отделки торцов.Низкоуглеродистая сталь - 0,76-0,8 ммНержавеющая сталь - 0,5 ммХолоднокатаная сталь - 0,6 ммАлюминий - 1,39 ммМягкая латунь - 1,16 ммПолутвердая латунь - 0,76 ммОтожженная фосфористая бронза - 0,86 ммМягкая медь - 1,16 ммТвердая медь - 0,86 ммПри работе с макс. толщиной листа – максимальные параметры могут не соответствовать табличным значениям, это связано с разностью коэффициента предела прочности σв, который не должен превышать параметр σв <400 MРa при работе с низкоуглеродистой сталью.