Станция водоснабжения AQUARIO AUTO AJC-80B

Преимущества

Станция водоснабженя собирается на базе центробежного электронасоса серии AJC 80B со встроенной трубкой Вентури, которая повышает общий КПД насоса и всасывающую характеристику насоса.

Данная модель особенно рекомендуется к использованию в случае глубокого залегания воды (от 5 до 8.5 м).

Максимальный размер твердых частиц в перекачиваемой воде 1мм.

Двигатель насоса воздушного охлаждения, однофазный, асинхронный , с короткозамкнутым ротором , пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле.

Тип рабочего колеса –центробежное, отбалансированное.

В конструкции гидравлической части используется диффузор и трубка Вентури.

Насосная станция модели AUTO AJC80B предназначена для перекачивания чистой холодной пресной воды из колодцев, скважин, открытых водоемов и т.п. с глубиной залегания воды до 8.5 м. Данная модель предназначена для бытового применения. Номинальный (средний) интервал по производительности: 10-45 л/мин. Номинальный (средний) интервал по рабочему давлению 10-38 метров водяного столба (1-3.8 атм.)