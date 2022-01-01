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Станция водоснабжения AQUARIO AUTO AJC-80B
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Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения AQUARIO AUTO AJC-80B
    Арт. X1692007
    Станция водоснабжения AQUARIO AUTO AJC-80B
    Станция водоснабжения AQUARIO AUTO AJC-80B
      Станция водоснабжения AQUARIO AUTO AJC-80B
      Станция водоснабжения AQUARIO AUTO AJC-80B

      Станция водоснабжения AQUARIO AUTO AJC-80B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1692007

      Характеристики

      Производитель
      		Aquario
      Родина бренда
      		Италия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Глубина всасывания/погружения, м
      		9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насосная станция модели AUTO AJC80B предназначена для перекачивания чистой холодной  пресной воды из колодцев, скважин, открытых водоемов и т.п.  с глубиной залегания воды до 8.5 м. Данная модель предназначена для бытового применения. Номинальный (средний) интервал по производительности:  10-45 л/мин. Номинальный (средний) интервал по рабочему давлению 10-38 метров  водяного столба (1-3.8 атм.)

        Преимущества

        • Станция водоснабженя собирается на базе центробежного электронасоса серии AJC 80B со встроенной трубкой Вентури, которая повышает общий КПД насоса и всасывающую характеристику насоса.
        • Данная модель особенно рекомендуется к использованию в случае глубокого залегания воды (от 5 до 8.5 м).
        •  Максимальный размер твердых частиц в перекачиваемой воде 1мм.
        • Двигатель насоса воздушного охлаждения, однофазный, асинхронный , с короткозамкнутым ротором , пусковым конденсатором и встроенным защитным  тепловым реле.
        • Тип рабочего колеса –центробежное, отбалансированное.
        • В конструкции гидравлической части используется диффузор и трубка Вентури.