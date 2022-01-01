Станция водоснабжения GRUNDFOS HYDROJET JP 5/24
Арт. X16920118
Характеристики
Описание товара:Автоматическая насосная станция Grundfos JP 5 бак 24 литра представляет собой автоматическую насосную установку, которая включается и отключается в зависимости от давления жидкости при переменном водопотреблении. После первоначальной заливки насоса водой он работает в режиме самовсасывания. Предназначена для полива сада, для заполнения и опорожнения баков и резервуаров, для водоснабжения частных домов, для перекачивания чистой воды, не содержащей абразивных и длинноволокнистых включений. Насосная станция полностью укомплектована и готова к подключению и эксплуатации.
Преимущества:
- Переключатель “вкл/выкл” на клемной коробке насоса.
- Самовсасывание с глубины до 8 благодаря эжектору.
- Корпус, вал, рабочее колесо и соединительные штуцеры насоса изготовлены из нержавеющей стали.
- Полностью укомплектованный, готовый к подключению.
- Длительный срок службы.
Комплектация:
- Насосная станция Grundfos HYDROJET JP 5 / 24 - 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- Упаковка.