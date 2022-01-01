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Насосная станция GRUNDFOS HYDROJET JP 5/24
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения GRUNDFOS HYDROJET JP 5/24
    Арт. X16920118
    Насосная станция GRUNDFOS HYDROJET JP 5/24
    Насосная станция GRUNDFOS HYDROJET JP 5/24
    Насосная станция GRUNDFOS HYDROJET JP 5/24
    Насосная станция GRUNDFOS HYDROJET JP 5/24
    Насосная станция GRUNDFOS HYDROJET JP 5/24
      Насосная станция GRUNDFOS HYDROJET JP 5/24
      Насосная станция GRUNDFOS HYDROJET JP 5/24
      Насосная станция GRUNDFOS HYDROJET JP 5/24
      Насосная станция GRUNDFOS HYDROJET JP 5/24
      Насосная станция GRUNDFOS HYDROJET JP 5/24

      Станция водоснабжения GRUNDFOS HYDROJET JP 5/24

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16920118

      Характеристики

      Производитель
      		Grundfos
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Глубина всасывания/погружения, м
      		8
      Эжектор
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Автоматическая насосная станция Grundfos JP 5 бак 24 литра представляет собой автоматическую насосную установку, которая включается и отключается в зависимости от давления жидкости при переменном водопотреблении. После первоначальной заливки насоса водой он работает в режиме самовсасывания. Предназначена для полива сада, для заполнения и опорожнения баков и резервуаров, для водоснабжения частных домов, для перекачивания чистой воды, не содержащей абразивных и длинноволокнистых включений. Насосная станция полностью укомплектована и готова к подключению и эксплуатации.

        Преимущества:

        • Переключатель “вкл/выкл” на клемной коробке насоса.
        • Самовсасывание с глубины до 8 благодаря эжектору.
        • Корпус, вал, рабочее колесо и соединительные штуцеры насоса изготовлены из нержавеющей стали.
        • Полностью укомплектованный, готовый к подключению.
        • Длительный срок службы.

        Комплектация:

        1. Насосная станция Grundfos HYDROJET JP 5 / 24 - 1 шт.
        2. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
        3. Упаковка.