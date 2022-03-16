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Станция водоснабжения Metabo HWW 4000/25 G
5.0
2
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Metabo HWW 4000/25 G
    Арт. X16920143
    5.0
    2
    Станция водоснабжения Metabo HWW 4000/25 G
    Станция водоснабжения Metabo HWW 4000/25 G
    Станция водоснабжения Metabo HWW 4000/25 G
    Станция водоснабжения Metabo HWW 4000/25 G
      Станция водоснабжения Metabo HWW 4000/25 G
      Станция водоснабжения Metabo HWW 4000/25 G
      Станция водоснабжения Metabo HWW 4000/25 G
      Станция водоснабжения Metabo HWW 4000/25 G

      Станция водоснабжения Metabo HWW 4000/25 G

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16920143
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Для повышения давления
      		Да
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насосная станция Metabo HWW 4000/25 G 600971000 - это высокопроизводительный аппарат для перекачивания чистой воды. Способна подавать воду с глубины 8 метров на расстояние до 46 метров. Станция оснащена тепловой защитой электродвигателя от перегрузок. Встроенная ручка облегчает транспортировку аппарата. Объем гидробака - 24 л.

        Преимущества

        • Корпус насоса изготовлен из чугуна
        • Котел выполнен из стали
        • Длина кабеля 1.5 м
        • Приводной вал выполнен из нержавеющей стали
        • Конденсаторный двигатель не требует обслуживания
        • Защита двигателя от перегрева
        • Отдельное водозаливное отверстие
        • Использование для автоматического водоснабжения, ирригации садовых участков с помощью 1-3 дождевальных установок
        • Система высококачественных контактных уплотнительных колец
        • Водосливная пробка откручивается без использования инструмента