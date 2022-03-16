Станция водоснабжения Metabo HWW 4000/25 G

Преимущества

Корпус насоса изготовлен из чугуна

Котел выполнен из стали

Длина кабеля 1.5 м

Приводной вал выполнен из нержавеющей стали

Конденсаторный двигатель не требует обслуживания

Защита двигателя от перегрева

Отдельное водозаливное отверстие

Использование для автоматического водоснабжения, ирригации садовых участков с помощью 1-3 дождевальных установок

Система высококачественных контактных уплотнительных колец

Водосливная пробка откручивается без использования инструмента

Насосная станция Metabo HWW 4000/25 G 600971000 - это высокопроизводительный аппарат для перекачивания чистой воды. Способна подавать воду с глубины 8 метров на расстояние до 46 метров. Станция оснащена тепловой защитой электродвигателя от перегрузок. Встроенная ручка облегчает транспортировку аппарата. Объем гидробака - 24 л.