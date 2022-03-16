Станция водоснабжения Metabo HWW 4000/25 G
Арт. X16920143
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Для повышения давления
|Да
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Насосная станция Metabo HWW 4000/25 G 600971000 - это высокопроизводительный аппарат для перекачивания чистой воды. Способна подавать воду с глубины 8 метров на расстояние до 46 метров. Станция оснащена тепловой защитой электродвигателя от перегрузок. Встроенная ручка облегчает транспортировку аппарата. Объем гидробака - 24 л.
Преимущества
- Корпус насоса изготовлен из чугуна
- Котел выполнен из стали
- Длина кабеля 1.5 м
- Приводной вал выполнен из нержавеющей стали
- Конденсаторный двигатель не требует обслуживания
- Защита двигателя от перегрева
- Отдельное водозаливное отверстие
- Использование для автоматического водоснабжения, ирригации садовых участков с помощью 1-3 дождевальных установок
- Система высококачественных контактных уплотнительных колец
- Водосливная пробка откручивается без использования инструмента