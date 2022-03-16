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Станция водоснабжения Speroni CAM 80/22 HL
5.0
2
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Speroni CAM 80/22 HL
    Арт. X16920152
    5.0
    2
    Станция водоснабжения Speroni CAM 80/22 HL
    Станция водоснабжения Speroni CAM 80/22 HL
      Станция водоснабжения Speroni CAM 80/22 HL
      Станция водоснабжения Speroni CAM 80/22 HL

      Станция водоснабжения Speroni CAM 80/22 HL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16920152
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Speroni
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насосная станция водоснабжения Speroni 80/22-HL предназначена для использования в системах индивидуального водопользования на приусадебных участках и в загородных домах. Она нашла широкое применение при поливе и обрызгивании газонов и садов, а также увеличении давления воды в водопроводной системе. Кроме этого, ее можно использовать для взятия воды из небольших скважин, колодцев и различных накопительных емкостей, глубина которых не более 8 метров. Автоматический насос Speroni CAM 80/22 обладает хорошей всасывающей способностью. Установка надежна в эксплуатации, компактна и в автоматическом режиме может поддерживать постоянное давление в системе водоснабжения.

        Преимущества

        • Горизонтальная установка на поверхности
        • Насос обеспечивает высокую всасывающую способность
        • Встроенная тепловая защита электродвигателя от перегрузок обеспечивает продолжительную и бесперебойную работу станции водоснабжения Speroni CAM 80/22-HL
        • Корпус выполнен из нержавеющей стали
        • Встроенный манометр для контроля давления воды
        • Не требуется специального профилактического обслуживания
        • Конструкция достаточно надежна и компактна