Станция водоснабжения Speroni CAM 80/22 HL

Преимущества

Горизонтальная установка на поверхности

Насос обеспечивает высокую всасывающую способность

Встроенная тепловая защита электродвигателя от перегрузок обеспечивает продолжительную и бесперебойную работу станции водоснабжения Speroni CAM 80/22-HL

Корпус выполнен из нержавеющей стали

Встроенный манометр для контроля давления воды

Не требуется специального профилактического обслуживания

Конструкция достаточно надежна и компактна

Насосная станция водоснабжения Speroni 80/22-HL предназначена для использования в системах индивидуального водопользования на приусадебных участках и в загородных домах. Она нашла широкое применение при поливе и обрызгивании газонов и садов, а также увеличении давления воды в водопроводной системе. Кроме этого, ее можно использовать для взятия воды из небольших скважин, колодцев и различных накопительных емкостей, глубина которых не более 8 метров. Автоматический насос Speroni CAM 80/22 обладает хорошей всасывающей способностью. Установка надежна в эксплуатации, компактна и в автоматическом режиме может поддерживать постоянное давление в системе водоснабжения.