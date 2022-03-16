Станция водоснабжения Speroni CAM 80/22 HL
Арт. X16920152
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Насосная станция водоснабжения Speroni 80/22-HL предназначена для использования в системах индивидуального водопользования на приусадебных участках и в загородных домах. Она нашла широкое применение при поливе и обрызгивании газонов и садов, а также увеличении давления воды в водопроводной системе. Кроме этого, ее можно использовать для взятия воды из небольших скважин, колодцев и различных накопительных емкостей, глубина которых не более 8 метров. Автоматический насос Speroni CAM 80/22 обладает хорошей всасывающей способностью. Установка надежна в эксплуатации, компактна и в автоматическом режиме может поддерживать постоянное давление в системе водоснабжения.
Преимущества
- Горизонтальная установка на поверхности
- Насос обеспечивает высокую всасывающую способность
- Встроенная тепловая защита электродвигателя от перегрузок обеспечивает продолжительную и бесперебойную работу станции водоснабжения Speroni CAM 80/22-HL
- Корпус выполнен из нержавеющей стали
- Встроенный манометр для контроля давления воды
- Не требуется специального профилактического обслуживания
- Конструкция достаточно надежна и компактна