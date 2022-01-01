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Прямая пневмошлифовальная Champion Star арт. S-200, мини-машинка
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Прямые пневмошлифмашины
    Прямая пневмошлифовальная Champion Star арт. S-200, мини-машинка
    Арт. X1099040557
    Прямая пневмошлифовальная Champion Star арт. S-200, мини-машинка

      Прямая пневмошлифовальная Champion Star арт. S-200, мини-машинка

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1099040557

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Гибкий вал в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Очень легкая шлифовальная машинка, предназначенная для очистки небольших поверхностей, а также для удаления клейких лент, декоративных полос, металлических заусенцев и т.п. Машинка оборудована двойным цанговым зажимом для шпинделей и может использоваться для работы с абразивными зачистными дисками и дисками системы Roloc. Сверхточная конструкция, оснащенная двойным шарикоподшипником. Пневматическая прямая/угловая зачистная шлифовальная мини-машинка предназначенная для очистки небольших поверхностей,
        а также для удаления клейких лент, декоративных полос, металлических заусенцев и т.п.

        Преимущества

        • Сверхточная конструкция
        • Регулятор скорости снабжен защитным механизмом. 