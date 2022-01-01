Прямая пневмошлифовальная Champion Star арт. S-200, мини-машинка

Преимущества

Сверхточная конструкция

Регулятор скорости снабжен защитным механизмом.

Очень легкая шлифовальная машинка, предназначенная для очистки небольших поверхностей, а также для удаления клейких лент, декоративных полос, металлических заусенцев и т.п. Машинка оборудована двойным цанговым зажимом для шпинделей и может использоваться для работы с абразивными зачистными дисками и дисками системы Roloc. Сверхточная конструкция, оснащенная двойным шарикоподшипником. Пневматическая прямая/угловая зачистная шлифовальная мини-машинка предназначенная для очистки небольших поверхностей,а также для удаления клейких лент, декоративных полос, металлических заусенцев и т.п.