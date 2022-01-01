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Горелка газовая MIG-140 Start ST1400-25
1 905 ₽
Горелки газовые
    Горелка газовая MIG-140 Start ST1400-25
    Арт. О00000015364
    Горелка газовая MIG-140 Start ST1400-25
    Горелка газовая MIG-140 Start ST1400-25
    Горелка газовая MIG-140 Start ST1400-25
      Горелка газовая MIG-140 Start ST1400-25
      Горелка газовая MIG-140 Start ST1400-25
      Горелка газовая MIG-140 Start ST1400-25

      Горелка газовая MIG-140 Start ST1400-25

      1 905 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015364

      Характеристики

      Производитель
      		Start
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.6
      Макс. ток, А
      		180
      Все характеристики
      1 905 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Если необходимо заменить горелку в сварочном аппарате, лучшим решением будет купить горелку MIG-140 START ST1400-25. Это компактное, легкое устройство, обладающее встроенным клапаном регулировки подачи газа. Горелка оснащена воздушным охлаждением. Диаметр используемой сварочной проволоки – 0,8 мм. Горелка MIG-140 START ST1400-25 подойдет большинству моделей сварочных аппаратов, не имеющих евроадаптера и с силой сварочного тока до 180 А. Применяется для сварочных работ с использованием дуги в среде защитных инертных газов.

        Преимущества сварочной горелки MIG-140 START ST1400-25:

        • Небольшой размер;
        • Легкость подключения;
        • Надежность;
        • Совместимость со множеством сварочных аппаратов.

        Комплектация:

        • Горелка;
        • Упаковка.