Горелка газовая MIG-140 Start ST1400-25

Если необходимо заменить горелку в сварочном аппарате, лучшим решением будет купить горелку MIG-140 START ST1400-25. Это компактное, легкое устройство, обладающее встроенным клапаном регулировки подачи газа. Горелка оснащена воздушным охлаждением. Диаметр используемой сварочной проволоки – 0,8 мм. Горелка MIG-140 START ST1400-25 подойдет большинству моделей сварочных аппаратов, не имеющих евроадаптера и с силой сварочного тока до 180 А. Применяется для сварочных работ с использованием дуги в среде защитных инертных газов.

Преимущества сварочной горелки MIG-140 START ST1400-25:

Небольшой размер;

Легкость подключения;

Надежность;

Совместимость со множеством сварочных аппаратов.

Комплектация: