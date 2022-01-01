Горелка газовая MIG-140 Start ST1400-25
Арт. О00000015364
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.6
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Макс. ток, А
|180
Если необходимо заменить горелку в сварочном аппарате, лучшим решением будет купить горелку MIG-140 START ST1400-25. Это компактное, легкое устройство, обладающее встроенным клапаном регулировки подачи газа. Горелка оснащена воздушным охлаждением. Диаметр используемой сварочной проволоки – 0,8 мм. Горелка MIG-140 START ST1400-25 подойдет большинству моделей сварочных аппаратов, не имеющих евроадаптера и с силой сварочного тока до 180 А. Применяется для сварочных работ с использованием дуги в среде защитных инертных газов.
Преимущества сварочной горелки MIG-140 START ST1400-25:
- Небольшой размер;
- Легкость подключения;
- Надежность;
- Совместимость со множеством сварочных аппаратов.
Комплектация:
- Горелка;
- Упаковка.