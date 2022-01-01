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Горелка газовая MIG-15 (3м) Start ST1500-30
2 995 ₽
Горелки газовые
    Горелка газовая MIG-15 (3м) Start ST1500-30
    Арт. О00000015645
    Горелка газовая MIG-15 (3м) Start ST1500-30
    Горелка газовая MIG-15 (3м) Start ST1500-30
      Горелка газовая MIG-15 (3м) Start ST1500-30
      Горелка газовая MIG-15 (3м) Start ST1500-30

      Горелка газовая MIG-15 (3м) Start ST1500-30

      2 995 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015645

      Характеристики

      Производитель
      		Start
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2
      Метод сварки
      		MIG
      Все характеристики
      2 995 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочная горелка START MIG - 15 - горелка с воздушным охлаждением, оснащена евроразъемом и подходит для всех типов полуавтоматов. Предназначена для полуавтоматической сварки в среде защитных газов сплошной проволокой. Отличительной особенностью данной горелки является ее качество относительно доступной стоимости. Все расходные части данной горелки стандартные (наконечники, сопла, держатели наконечников) и взаимозаменяемые с ведущими европейскими производителями сварочных горелок