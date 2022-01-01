Горелка газовая MIG-15 (3м) Start ST1500-30

Сварочная горелка START MIG - 15 - горелка с воздушным охлаждением, оснащена евроразъемом и подходит для всех типов полуавтоматов. Предназначена для полуавтоматической сварки в среде защитных газов сплошной проволокой. Отличительной особенностью данной горелки является ее качество относительно доступной стоимости. Все расходные части данной горелки стандартные (наконечники, сопла, держатели наконечников) и взаимозаменяемые с ведущими европейскими производителями сварочных горелок