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Проволока сварочная порошковая Start STB7108 Basic E71T-GS (0.8 мм, 1 кг)
551 ₽
Сварочная проволока
    Проволока сварочная порошковая Start STB7108 Basic E71T-GS (0.8 мм, 1 кг)
    Арт. О00000041403
    Проволока сварочная порошковая Start STB7108 Basic E71T-GS (0.8 мм, 1 кг)
    Проволока сварочная порошковая Start STB7108 Basic E71T-GS (0.8 мм, 1 кг)
    Проволока сварочная порошковая Start STB7108 Basic E71T-GS (0.8 мм, 1 кг)
      Проволока сварочная порошковая Start STB7108 Basic E71T-GS (0.8 мм, 1 кг)
      Проволока сварочная порошковая Start STB7108 Basic E71T-GS (0.8 мм, 1 кг)
      Проволока сварочная порошковая Start STB7108 Basic E71T-GS (0.8 мм, 1 кг)

      Проволока сварочная порошковая Start STB7108 Basic E71T-GS (0.8 мм, 1 кг)

      551 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041403

      Характеристики

      Производитель
      		Start
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Сертификат HAKC
      		Нет
      Вариант поставки
      		в катушках
      Все характеристики
      551 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Проволока сварочная порошковая Start STB7108 Basic E71T-GS (0.8 мм, 1 кг) - имеет особое строение и выполнена в виде полого цилиндра, внутри которого находится специальный порошок. Порошок предотвращает попадание воздуха на металл, формирует и легирует шов и пр.

        Преимущества

        • Сварка проходит без использования газа
        • Предназначена для полуавтоматических сварочных аппаратов MIG/MAG
        • Применяется при изготовлении сложных металлических конструкций из углеродистой и низколегированной стали
        • Сварка однопроходная со стыком внахлест, может проходить во всех пространственных положениях
        • Сварной шов отличается отсутствием пор и трещин, с чистой гладкой поверхностью