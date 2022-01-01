Проволока сварочная порошковая Start STB7108 Basic E71T-GS (0.8 мм, 1 кг)
Арт. О00000041403
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Сертификат HAKC
|Нет
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Вариант поставки
|в катушках
- Проволока сварочная порошковая Start STB7108 Basic E71T-GS (0.8 мм, 1 кг) - имеет особое строение и выполнена в виде полого цилиндра, внутри которого находится специальный порошок. Порошок предотвращает попадание воздуха на металл, формирует и легирует шов и пр.
Преимущества
- Сварка проходит без использования газа
- Предназначена для полуавтоматических сварочных аппаратов MIG/MAG
- Применяется при изготовлении сложных металлических конструкций из углеродистой и низколегированной стали
- Сварка однопроходная со стыком внахлест, может проходить во всех пространственных положениях
- Сварной шов отличается отсутствием пор и трещин, с чистой гладкой поверхностью