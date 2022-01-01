Преимущества

Сварка проходит без использования газа

Предназначена для полуавтоматических сварочных аппаратов MIG/MAG

Применяется при изготовлении сложных металлических конструкций из углеродистой и низколегированной стали

Сварка однопроходная со стыком внахлест, может проходить во всех пространственных положениях

Сварной шов отличается отсутствием пор и трещин, с чистой гладкой поверхностью

Проволока сварочная порошковая Start STB7108 Basic E71T-GS (0.8 мм, 1 кг) - имеет особое строение и выполнена в виде полого цилиндра, внутри которого находится специальный порошок. Порошок предотвращает попадание воздуха на металл, формирует и легирует шов и пр.