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Статор Акварио AJC-60C
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Статоры
    Статор Акварио AJC-60C
    Арт. X3874282221

      Статор Акварио AJC-60C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3874282221

      Характеристики

      Производитель
      		Aquario
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Заказать статор акварио ajc-60c

        Статор Акварио AJC-60C – это запчасть, используемая с целью монтажа на замену износившимся или пришедшим в негодность комплектующим. Запасные части производства марки AQUARIO характеризуются устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после их замены вам не придется бояться за эффективность: Статоры производства компании AQUARIO созданы с опорой на высокие стандарты качества. Цена, составляющая 2 000 р. на данную деталь объясняется использованием долговечных компонентов.

        Перед тем, как приобрести уточните, совместимы ли выбранные вами Статоры с вашей техникой. У вас есть возможность осуществить техническое обслуживание собственноручно, но мы рекомендуем вам обратиться в сервисный центр «Бигам»: специалисты установят Статоры в вашу технику.

        Статор Акварио AJC-60C вы можете заказать на нашем сайте выгодно – по цене всего в 2 000 р. Для оформления заказа нажмите «Купить в 1 клик» или воспользуйтесь корзиной. Мы доставляем продукцию в любой населенный пункт России. Кроме того, вам доступен самовывоз из нашего розничного магазина в одном из городов присутствия – это бесплатно при любой сумме оформленного заказа. Если вы хотите обратиться по поводу покупки и установки в фирменном сервисном центре, звоните по бесплатному номеру 8 800 555 69 73. На сайте www.bigam.ru статор акварио ajc-60c от официальных поставщиков или фирмы-производителя – AQUARIO.