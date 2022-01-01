Заказать статор джилекс дренажник 255/11 м368
Статор Джилекс Дренажник 255/11 М368 представляет собой запчасть, которая используется для интеграции на замену пришедшим в негодность или износившимся запчастям. Запасные части от бренда ДЖИЛЕКС характеризуются устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после их замены у вас не будет поводов волноваться за производительность и работоспособность: Статоры от торговой марки ДЖИЛЕКС отвечают высоким стандартам качества. Стоимость, составляющая 2 700 р. на эту комплектующую вызвана применением износостойких ресурсов.
Перед покупкой проконсультируйтесь, совместимы ли эти Статоры с моделью вашей техники. Вы можете провести ремонтные работы самолично, однако мы рекомендуем обратиться в сервисный центр компании «Бигам»: наши специалисты встроят Статоры в вашу технику.
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