Купить статор корвет дмэ-1050/16э 220213 Статор Корвет ДМЭ-1050/16Э 220213 – это запчасть, предназначенная в целях монтирования на замену непригодным комплектующим. Запчасти производства бренда Корвет отличаются высокой надежностью: после того, как их заменят вам не придется беспокоиться за производительность: Статоры производства бренда Корвет отвечают высоким стандартам качества. Цена, которая составляет 336 р. на представленную деталь объясняется применением высококлассных ресурсов.



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