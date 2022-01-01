Оформить заказ на статор makita 636303-2
Статор Makita 636303-2 – это запчасть, предназначенная для интеграции на замену износившимся или пришедшим в негодность запчастям. Комплектующие от марки Makita отличаются устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после их установки можно не переживать за производительность: Статоры от бренда Makita созданы с опорой на высокие стандарты качества. Цена, составляющая 1 008 р. на эту запасную часть объясняется использованием надежных компонентов.
Запчасть совместима со следующими моделями оборудования:
Перед заказом проконсультируйтесь, совместимы ли подобранные Статоры с вашим инструментом. Вы можете выполнить техническое обслуживание самостоятельно, но мы предоставляем возможность вам обратиться в фирменный сервисный центр «Бигам»: специалисты-профессионалы установят Статоры в технику.
Статор Makita 636303-2 вы можете купить на сайте www.bigam.ru
выгодно – по цене всего в 1 008 р. Для этого позвоните по телефону 8 800 555 69 73. Мы привезем заказ в любую часть России. В то же время вы можете забрать заказ самостоятельно из розничного магазина «Бигам» в вашем городе – данная услуга бесплатна при любой сумме оформленного заказа. Если у вас остались вопросы относительно покупки, а также установки в нашем центре сервисного обслуживания, свяжитесь с менеджером по номеру телефона 8 800 555 69 73. У нас статор makita 636303-2 от поставщиков или же производителя – марки Makita.