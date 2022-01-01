Заказать статор makita 9565c 626503-2
Статор Makita 9565C 626503-2 представляет собой запчасть, которая используется в целях монтирования на замену сломанным деталям. Детали от бренда Makita характеризуются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после того, как их заменят вы можете не переживать за работоспособность: Статоры от бренда Makita отличаются высоким качеством. Цена, составляющая 759 р. на данную запасную часть оправдана применением износостойких материалов.
Запчасть совместима со следующими моделями оборудования:
Перед покупкой узнайте, обладают ли совместимостью эти Статоры с вашим инструментом. Вы можете осуществить ремонт своими силами, но мы предлагаем обратиться в центр сервисного обслуживания «Бигам»: наши специалисты встроят Статоры в ваше оборудование.
Статор Makita 9565C 626503-2 вы можете купить в нашем интернет-магазине по выгодной цене в 759 руб. Для этого позвоните по телефону 8 800 555 69 73. Мы доставляем детали по РФ. Помимо этого, у вас есть возможность забрать заказ самостоятельно из магазина розничной торговли «Бигам» в одном из городов присутствия – это не будет вам ничего стоить при любой сумме оформленного заказа. Если вас интересуют услуги заказа, а также замены запчастей в нашем центре сервисного обслуживания, свяжитесь с менеджером по бесплатному номеру 8 800 555 69 73. На сайте www.bigam.ru
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