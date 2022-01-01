Приобрести статор makita в сборе 520075-8 Статор Makita в сборе 520075-8 – это запчасть, которая предназначена в целях монтажа на замену сломанным деталям. Детали от торговой марки Makita выгодно выделяются на фоне конкурентов высоким ресурсом и устойчивостью к износу: после их замены вы можете не переживать за производительность и работоспособность: Статоры от торговой марки Makita созданы с опорой на высокие стандарты качества. Цена, которая составляет 1 286 р. на представленную запчасть оправдана употреблением надежных ресурсов.



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