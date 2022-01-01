Заказать статор makita в сборе 525784-4
Статор Makita в сборе 525784-4 – это запчасть, которая предназначена с целью монтажа на смену износившимся комплектующим. Запасные части от Makita характерны износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после того, как их заменят вам не придется переживать за производительность: Статоры от бренда Makita созданы с опорой на высокие стандарты качества. Стоимость, составляющая 1 080 руб. на представленную запасную часть оправдана применением долговечных ресурсов.
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