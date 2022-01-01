Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Статор Sturm MS55211-39
Найти аналог
Статоры
    Статор Sturm MS55211-39
    Арт. X387566944

      Статор Sturm MS55211-39

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X387566944

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Оформить заказ на статор sturm ms55211-39

        Статор Sturm MS55211-39 представляет собой запчасть, предназначенная в целях монтажа на замену негодным комплектующим. Запчасти производства марки STURM характеризуются долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после того, как их установят у вас не будет поводов переживать за работоспособность и производительность: Статоры производства торговой марки STURM отличаются высоким качеством. Стоимость, которая составляет 960 руб. на эту комплектующую оправдана использованием надежных компонентов.

        Перед приобретением узнайте, совместимы ли подобранные Статоры с вашим оборудованием. У вас есть возможность осуществить замену собственноручно, но мы советуем вам обратиться в центр сервисного обслуживания «Бигам»: наши специалисты встроят Статоры в вашу технику.

        Статор Sturm MS55211-39 вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене в 960 руб. Для этого нажмите «Купить в 1 клик» или воспользуйтесь корзиной. Мы доставляем детали в любой город России. Также вы можете забрать заказ самостоятельно из нашего розничного магазина в вашем городе – данная услуга бесплатна вне зависимости от суммы заказа. Если вы хотите обратиться по поводу заказа и монтажа в фирменном центре сервисного обслуживания, закажите звонок по телефону 8 800 555 69 73. Мы предоставляем статор sturm ms55211-39 от проверенных дистрибьюторов или изготовителя – бренда STURM.