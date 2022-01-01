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Аккумулятор Ставр Li-Ion 4.0Ач АКБ-20/4
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Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Ставр Li-Ion 4.0Ач АКБ-20/4
    Арт. О00000027680
    Аккумулятор Ставр Li-Ion 4.0Ач АКБ-20/4
    Аккумулятор Ставр Li-Ion 4.0Ач АКБ-20/4
    Аккумулятор Ставр Li-Ion 4.0Ач АКБ-20/4
    Аккумулятор Ставр Li-Ion 4.0Ач АКБ-20/4
    Аккумулятор Ставр Li-Ion 4.0Ач АКБ-20/4
    Аккумулятор Ставр Li-Ion 4.0Ач АКБ-20/4
    Аккумулятор Ставр Li-Ion 4.0Ач АКБ-20/4
      Аккумулятор Ставр Li-Ion 4.0Ач АКБ-20/4
      Аккумулятор Ставр Li-Ion 4.0Ач АКБ-20/4
      Аккумулятор Ставр Li-Ion 4.0Ач АКБ-20/4
      Аккумулятор Ставр Li-Ion 4.0Ач АКБ-20/4
      Аккумулятор Ставр Li-Ion 4.0Ач АКБ-20/4
      Аккумулятор Ставр Li-Ion 4.0Ач АКБ-20/4
      Аккумулятор Ставр Li-Ion 4.0Ач АКБ-20/4

      Аккумулятор Ставр Li-Ion 4.0Ач АКБ-20/4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000027680

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Совместимость
      		Ставр
      Время работы без подзарядки, мин
      		120
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумулятор литий-ионный Li-Ion 4.0Ач Ставр АКБ-20/4 применяется для питания электроинструмента ТМ Ставр.

        Преимущества

        • Li-Ion 20 В система позволяет использовать один аккумулятор с разным электроинструментом и обеспечивает стабильную производительность на протяжении долгого времени
        • Интелектуальная система управления - микроконтроллер с платой управления обеспечивает стабильную производительность при работе и более плотный заряд элементов, а также защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева, перезаряда и предотвращает саморазряд
        • Индикатор уровня заряда позволяет оценить время работы инструмента до подзаряда