Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-14.4/2 УК применяется для сверлильных работ различных материалов и для завинчивания/вывинчивания крепежа в рамках бытовых нужд. Это универсальный инструмент для проведения беспроводных работ.



Преимущества