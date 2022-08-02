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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-14.4/2 УК
5.0
1
5 913 ₽
6 570 ₽
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-14.4/2 УК
    Арт. О00000027689
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-14.4/2 УК
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-14.4/2 УК
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-14.4/2 УК
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-14.4/2 УК
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-14.4/2 УК
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-14.4/2 УК
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-14.4/2 УК
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-14.4/2 УК
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-14.4/2 УК
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-14.4/2 УК
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-14.4/2 УК
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-14.4/2 УК
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-14.4/2 УК
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-14.4/2 УК
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-14.4/2 УК
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-14.4/2 УК
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-14.4/2 УК
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-14.4/2 УК
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-14.4/2 УК
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-14.4/2 УК
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-14.4/2 УК
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-14.4/2 УК
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-14.4/2 УК
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-14.4/2 УК
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-14.4/2 УК
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-14.4/2 УК

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-14.4/2 УК

      • -657 ₽
      5 913 ₽
      6 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000027689
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		34
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -657 ₽
      5 913 ₽
      6 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-14.4/2 УК применяется для сверлильных работ различных материалов и для завинчивания/вывинчивания крепежа в рамках бытовых нужд. Это универсальный инструмент для проведения беспроводных работ.

        Преимущества

        • Аккумулятор Li-ion: отличается легкостью, компактностью, высокой энергетической плотностью 
        • Специальная плата управления с микроконтроллером обеспечивает стабильную производительность и защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева, перезаряда и предотвращает саморазряд
        • Ударный режим: позволяет сверлить отверстия в кирпиче и бетоне
        • Светодиодная подсветка: обеспечивает отличную видимость в условиях слабого освещения рабочей зоны
        • Быстрозажимной патрон: смена бит и сверл производится за считанные секунды
        • Динамический тормоз: позволяет, отпустив кнопку включения, моментально  остановить вращение патрона
        • Индикатор уровня заряда: позволяет оценить время работы инструмента до подзаряда
        • Регулятор крутящего момента: режим сверления и 21 ступень крутящего момента для работы с различными по твердости материалами обеспечивают широкое применение инструмента
        • Блокировка шпинделя: позволяет сменить рабочий инструмент одной рукой и завершить работу после полной разрядки аккумулятора
        • Клипса: позволяет крепить инструмент на поясе
        • Реверс: Служит для легкого выкручивания сверла из материала и выворачивания крепежа
        • Эргономика: прорезиненная рукоятка гарантирует повышенный комфорт и уменьшает утомляемость при продолжительной работе
        • Крепление биты на корпусе