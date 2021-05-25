Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2 УК

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ст18-2ук предназначена для сверлильных работ, для завинчивания и вывинчивания крепежа. Предусмотрен двухскоростной редуктор c функцией удара, а также функции быстрой остановки двигателя и фиксации шпинделя. Быстрозажимной патрон обеспечивает быструю смену бит и сверл. Регулировка крутящего момента позволяет эффективно работать с различными по твердости материалами. Светодиодная подсветка создает отличную видимость при слабом освещении рабочей зоны.

Преимущества