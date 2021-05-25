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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2 УК
5.0
1
Найти аналог
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2 УК
    Арт. О00000027691
    5.0
    1
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2 УК
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2 УК
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2 УК
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2 УК
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2 УК
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2 УК
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2 УК
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2 УК
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2 УК
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2 УК
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2 УК
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2 УК
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2 УК
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2 УК
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2 УК
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2 УК
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2 УК
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2 УК
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2 УК
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2 УК
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2 УК
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2 УК
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2 УК
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2 УК

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2 УК

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000027691
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		40
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ст18-2ук предназначена для сверлильных работ, для завинчивания и вывинчивания крепежа. Предусмотрен двухскоростной редуктор c функцией удара, а также функции быстрой остановки двигателя и фиксации шпинделя. Быстрозажимной патрон обеспечивает быструю смену бит и сверл. Регулировка крутящего момента позволяет эффективно работать с различными по твердости материалами. Светодиодная подсветка создает отличную видимость при слабом освещении рабочей зоны.

        Преимущества

        • Динамический тормоз: моментальная остановка вращения патрона
        • Блокировка шпинделя в Ставр ст18-2ук: смена рабочего инструмента одной рукой
        • Эргономичная прорезиненная рукоятка: повышенный комфорт и снижение утомляемости
        • Наличие реверса: легко выкручивать сверла из материала и выворачивать крепеж
        • Специальная плата управления с микроконтроллером: защита аккумулятор от перегрузки и перегрева
        • Индикатор уровня заряда: контроль времени работы до подзаряда