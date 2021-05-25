Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2 УК
Арт. О00000027691
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|40
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ст18-2ук предназначена для сверлильных работ, для завинчивания и вывинчивания крепежа. Предусмотрен двухскоростной редуктор c функцией удара, а также функции быстрой остановки двигателя и фиксации шпинделя. Быстрозажимной патрон обеспечивает быструю смену бит и сверл. Регулировка крутящего момента позволяет эффективно работать с различными по твердости материалами. Светодиодная подсветка создает отличную видимость при слабом освещении рабочей зоны.
Преимущества
- Динамический тормоз: моментальная остановка вращения патрона
- Блокировка шпинделя в Ставр ст18-2ук: смена рабочего инструмента одной рукой
- Эргономичная прорезиненная рукоятка: повышенный комфорт и снижение утомляемости
- Наличие реверса: легко выкручивать сверла из материала и выворачивать крепеж
- Специальная плата управления с микроконтроллером: защита аккумулятор от перегрузки и перегрева
- Индикатор уровня заряда: контроль времени работы до подзаряда