Преимущества

Три режима регулировки высоты кошения - для различных задач

Пластиковый верх травосборника - для продолжительности срока службы

Электрический двигатель Ставр ГКЭ-1400М не вредит окружающей среде

Низкий уровень вибрации для минимизации воздействия на здоровье

Разборная металлическая ручка - для удобного хранения

Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1400М предназначена для подравнивания газона и скашивания травы в рамках бытовых нужд. Агрегат отличается экологичностью, электрической безопасностью и легкостью обслуживания. Складная конструкция обеспечивает компактность при хранении и транспортировке косилки. Мусоросборник объемом 30 литров позволяет выполнять долгую работу без перерыва на очистку бака, что экономит время.