Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1400М
Арт. О00000027699
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Габариты, мм
|615х380х295
- Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1400М предназначена для подравнивания газона и скашивания травы в рамках бытовых нужд. Агрегат отличается экологичностью, электрической безопасностью и легкостью обслуживания. Складная конструкция обеспечивает компактность при хранении и транспортировке косилки. Мусоросборник объемом 30 литров позволяет выполнять долгую работу без перерыва на очистку бака, что экономит время.
Преимущества
- Три режима регулировки высоты кошения - для различных задач
- Пластиковый верх травосборника - для продолжительности срока службы
- Электрический двигатель Ставр ГКЭ-1400М не вредит окружающей среде
- Низкий уровень вибрации для минимизации воздействия на здоровье
- Разборная металлическая ручка - для удобного хранения