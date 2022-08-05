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Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1400М
5.0
1
Найти аналог
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1400М
    Арт. О00000027699
    5.0
    1
    Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1400М
    Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1400М
    Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1400М
    Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1400М
    Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1400М
    Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1400М
    Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1400М
    Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1400М
    Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1400М
    Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1400М
      Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1400М
      Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1400М
      Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1400М
      Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1400М
      Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1400М
      Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1400М
      Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1400М
      Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1400М
      Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1400М
      Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1400М

      Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1400М

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000027699
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		615х380х295
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1400М предназначена для подравнивания газона и скашивания травы в рамках бытовых нужд. Агрегат отличается экологичностью, электрической безопасностью и легкостью обслуживания. Складная конструкция обеспечивает компактность при хранении и транспортировке косилки. Мусоросборник объемом 30 литров позволяет выполнять долгую работу без перерыва на очистку бака, что экономит время.

        Преимущества

        • Три режима регулировки высоты кошения - для различных задач
        • Пластиковый верх травосборника - для продолжительности срока службы
        • Электрический двигатель Ставр ГКЭ-1400М не вредит окружающей среде
        • Низкий уровень вибрации для минимизации воздействия на здоровье
        • Разборная металлическая ручка - для удобного хранения