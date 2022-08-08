Многофункциональный инструмент Ставр МИА-20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства

Преимущества

Система Li-Ion 20 В - позволяет использовать один аккумулятор с разным электроинструментом и обеспечивает стабильную производительность на протяжении долгого времени

Индикатор уровня заряда позволяет оценить время работы инструмента до подзаряда

Универсальный инструмент - в зависимости от используемой насадки, заменяет сразу несколько инструментов

Регулировка частоты колебаний - плавная регулировка скорости обеспечивает оптимальное качество при работе с различными материалами

Эргономика - прорезиненная рукоятка гарантирует повышенный комфорт и уменьшает утомляемость при продолжительной работе

Многофункциональный аккумуляторный инструмент Ставр ст20миа - универсальная модель, которая заменяет несколько инструментов. Модель оснащена индикатором уровня заряда, что позволяет оценить время работы инструмента до подзаряда. Плавная регулировка скорости способствует работе с различными материалами. Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват инструмента и уменьшает утомляемость. Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.