Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Многофункциональный инструмент Ставр МИА-20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства
5.0
1
2 597 ₽
3 500 ₽
Аккумуляторные реноваторы
    Многофункциональный инструмент Ставр МИА-20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства
    Арт. О00000035617
    5.0
    1
    Многофункциональный инструмент Ставр МИА-20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства
    Многофункциональный инструмент Ставр МИА-20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства
    Многофункциональный инструмент Ставр МИА-20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства
    Многофункциональный инструмент Ставр МИА-20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства
    Многофункциональный инструмент Ставр МИА-20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства
    Многофункциональный инструмент Ставр МИА-20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства
    Многофункциональный инструмент Ставр МИА-20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства
    Многофункциональный инструмент Ставр МИА-20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства
      Многофункциональный инструмент Ставр МИА-20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства
      Многофункциональный инструмент Ставр МИА-20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства
      Многофункциональный инструмент Ставр МИА-20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства
      Многофункциональный инструмент Ставр МИА-20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства
      Многофункциональный инструмент Ставр МИА-20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства
      Многофункциональный инструмент Ставр МИА-20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства
      Многофункциональный инструмент Ставр МИА-20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства
      Многофункциональный инструмент Ставр МИА-20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства

      Многофункциональный инструмент Ставр МИА-20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства

      • -903 ₽
      2 597 ₽
      3 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000035617
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.9
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Все характеристики
      • -903 ₽
      2 597 ₽
      3 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Многофункциональный аккумуляторный инструмент Ставр ст20миа - универсальная модель, которая заменяет несколько инструментов. Модель оснащена индикатором уровня заряда, что позволяет оценить время работы инструмента до подзаряда. Плавная регулировка скорости способствует работе с различными материалами. Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват инструмента и уменьшает утомляемость. Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.

        Преимущества

        • Система Li-Ion 20 В - позволяет использовать один аккумулятор с разным электроинструментом и обеспечивает стабильную производительность на протяжении долгого времени
        • Индикатор уровня заряда позволяет оценить время работы инструмента до подзаряда
        • Универсальный инструмент - в зависимости от используемой насадки, заменяет сразу несколько инструментов
        • Регулировка частоты колебаний - плавная регулировка скорости обеспечивает оптимальное качество при работе с различными материалами
        • Эргономика - прорезиненная рукоятка гарантирует повышенный комфорт и уменьшает утомляемость при продолжительной работе