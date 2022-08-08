Многофункциональный инструмент Ставр МИА-20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства
Арт. О00000035617
Многофункциональный инструмент Ставр МИА-20, 20 Вольт, без аккумулятора и зарядного устройства
Арт. О00000035617
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.9
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Тип аккумулятора
|Li-ion
- Многофункциональный аккумуляторный инструмент Ставр ст20миа - универсальная модель, которая заменяет несколько инструментов. Модель оснащена индикатором уровня заряда, что позволяет оценить время работы инструмента до подзаряда. Плавная регулировка скорости способствует работе с различными материалами. Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват инструмента и уменьшает утомляемость. Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.
Преимущества
- Система Li-Ion 20 В - позволяет использовать один аккумулятор с разным электроинструментом и обеспечивает стабильную производительность на протяжении долгого времени
- Индикатор уровня заряда позволяет оценить время работы инструмента до подзаряда
- Универсальный инструмент - в зависимости от используемой насадки, заменяет сразу несколько инструментов
- Регулировка частоты колебаний - плавная регулировка скорости обеспечивает оптимальное качество при работе с различными материалами
- Эргономика - прорезиненная рукоятка гарантирует повышенный комфорт и уменьшает утомляемость при продолжительной работе