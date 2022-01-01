Мотопомпа бензиновая Ставр МПБ-25/1470
Арт. О00000025244
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|385х310х310
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
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- Бензиновая мотопомпа СТАВР МПБ-25/1470 ст25-1470мпб используется для перекачивания чистой воды. Небольшой вес изделия упрощает транспортировку. Металлическая рама создает устойчивость на любой поверхности. Высокая скорость перекачивания воды способствует качественной работе.
Преимущества
- Большая пропускная способность
- Широкая сфера применения
- Простота обслуживания
- Все детали агрегата выполнены из высококачественных материалов
- Легкий запуск
- Рама СТАВР МПБ-25/1470 ст25-1470мпб надежно удерживает все рабочие элементы