Мотопомпа бензиновая Ставр МПБ-50/5200
Арт. О00000025249
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|480х390х385
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
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- Бензиновая мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 ст50-5200мпб предназначена для перекачивания чистой воды из колодцев, бассейнов и других резервуаров. Металлическая рама создает устойчивость на любой поверхности.
Высокая скорость перекачивания воды способствует качественной работе. Малый расход топлива способен обеспечить продолжительную деятельность без дозаправок.
Преимущества
- Большая пропускная способность
- Широкая сфера применения
- Простота обслуживания
- Все детали агрегата выполнены из высококачественных материалов
- Легкий запуск
- Рама бензиновой мотопомпы СТАВР МПБ-50/5200 ст50-5200мпб надежно удерживает все рабочие элементы