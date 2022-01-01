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Мотопомпа бензиновая Ставр МПБ-50/5200
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Мотопомпы
    Мотопомпа бензиновая Ставр МПБ-50/5200
    Арт. О00000025249
    Мотопомпа бензиновая Ставр МПБ-50/5200
    Мотопомпа бензиновая Ставр МПБ-50/5200
    Мотопомпа бензиновая Ставр МПБ-50/5200
    Мотопомпа бензиновая Ставр МПБ-50/5200
    Мотопомпа бензиновая Ставр МПБ-50/5200
    Мотопомпа бензиновая Ставр МПБ-50/5200
    Мотопомпа бензиновая Ставр МПБ-50/5200
    Мотопомпа бензиновая Ставр МПБ-50/5200
      Мотопомпа бензиновая Ставр МПБ-50/5200
      Мотопомпа бензиновая Ставр МПБ-50/5200
      Мотопомпа бензиновая Ставр МПБ-50/5200
      Мотопомпа бензиновая Ставр МПБ-50/5200
      Мотопомпа бензиновая Ставр МПБ-50/5200
      Мотопомпа бензиновая Ставр МПБ-50/5200
      Мотопомпа бензиновая Ставр МПБ-50/5200
      Мотопомпа бензиновая Ставр МПБ-50/5200

      Мотопомпа бензиновая Ставр МПБ-50/5200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000025249

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		480х390х385
      Переносная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Бензиновая мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 ст50-5200мпб предназначена для перекачивания чистой воды из колодцев, бассейнов и других резервуаров. Металлическая рама создает устойчивость на любой поверхности.
        Высокая скорость перекачивания воды способствует качественной работе. Малый расход топлива способен обеспечить продолжительную деятельность без дозаправок.

        Преимущества

        • Большая пропускная способность
        • Широкая сфера применения
        • Простота обслуживания
        • Все детали агрегата выполнены из высококачественных материалов
        • Легкий запуск
        • Рама бензиновой мотопомпы СТАВР МПБ-50/5200 ст50-5200мпб надежно удерживает все рабочие элементы