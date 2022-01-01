Мотопомпа бензиновая Ставр МПБ-50/5200

Преимущества

Большая пропускная способность

Широкая сфера применения

Простота обслуживания

Все детали агрегата выполнены из высококачественных материалов

Легкий запуск

Рама бензиновой мотопомпы СТАВР МПБ-50/5200 ст50-5200мпб надежно удерживает все рабочие элементы

Бензиновая мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 ст50-5200мпб предназначена для перекачивания чистой воды из колодцев, бассейнов и других резервуаров. Металлическая рама создает устойчивость на любой поверхности.Высокая скорость перекачивания воды способствует качественной работе. Малый расход топлива способен обеспечить продолжительную деятельность без дозаправок.