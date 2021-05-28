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Угловая шлифовальная аккумуляторная машина Ставр МШУА-115/20 (диаметр круга 115 мм, 8000 оборотов/мин)
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные болгарки (УШМ)
    Угловая шлифовальная аккумуляторная машина Ставр МШУА-115/20
    Арт. О00000027685
    5.0
    2
    Угловая шлифовальная аккумуляторная машина Ставр МШУА-115/20 (диаметр круга 115 мм, 8000 оборотов/мин)
    Угловая шлифовальная аккумуляторная машина Ставр МШУА-115/20 (диаметр круга 115 мм, 8000 оборотов/мин)
    Угловая шлифовальная аккумуляторная машина Ставр МШУА-115/20 (диаметр круга 115 мм, 8000 оборотов/мин)
    Угловая шлифовальная аккумуляторная машина Ставр МШУА-115/20 (диаметр круга 115 мм, 8000 оборотов/мин)
    Угловая шлифовальная аккумуляторная машина Ставр МШУА-115/20 (диаметр круга 115 мм, 8000 оборотов/мин)
    Угловая шлифовальная аккумуляторная машина Ставр МШУА-115/20 (диаметр круга 115 мм, 8000 оборотов/мин)
    Угловая шлифовальная аккумуляторная машина Ставр МШУА-115/20 (диаметр круга 115 мм, 8000 оборотов/мин)
      Угловая шлифовальная аккумуляторная машина Ставр МШУА-115/20 (диаметр круга 115 мм, 8000 оборотов/мин)
      Угловая шлифовальная аккумуляторная машина Ставр МШУА-115/20 (диаметр круга 115 мм, 8000 оборотов/мин)
      Угловая шлифовальная аккумуляторная машина Ставр МШУА-115/20 (диаметр круга 115 мм, 8000 оборотов/мин)
      Угловая шлифовальная аккумуляторная машина Ставр МШУА-115/20 (диаметр круга 115 мм, 8000 оборотов/мин)
      Угловая шлифовальная аккумуляторная машина Ставр МШУА-115/20 (диаметр круга 115 мм, 8000 оборотов/мин)
      Угловая шлифовальная аккумуляторная машина Ставр МШУА-115/20 (диаметр круга 115 мм, 8000 оборотов/мин)
      Угловая шлифовальная аккумуляторная машина Ставр МШУА-115/20 (диаметр круга 115 мм, 8000 оборотов/мин)

      Угловая шлифовальная аккумуляторная машина Ставр МШУА-115/20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000027685
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		8000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Угловая шлифовальная аккумуляторная машина Ставр МШУА-115/20 применяется для шлифования и резки металлов. 

        Преимущества

        • LI-ION 20 В система - позволяет использовать один аккумулятор с разным электроинструментом и обеспечивает стабильную производительность на протяжении долгого времени
        •  Индикатор уровня заряда - позволяет оценить время работы инструмента до подзаряда
        •  Безопасность - металлический защитный кожух с быстрозажимным креплением предохраняет пользователя от пыли и искр
        •  Предохранитель от произвольного пуска - блокировка кнопки запуска предотвращает случайное включение электроинструмента
        •  Удобство в работе - 3-х позиционная боковая рукоятка делает работу с инструментом более удобной
        •  Кнопка блокировки шпинделя - дает возможность легко и быстро сменить диск
        •  Эргономика - прорезиненная рукоятка гарантирует повышенный комфорт и уменьшает утомляемость при продолжительной работе