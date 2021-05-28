Угловая шлифовальная аккумуляторная машина Ставр МШУА-115/20 (диаметр круга 115 мм, 8000 оборотов/мин)

Угловая шлифовальная аккумуляторная машина Ставр МШУА-115/20
Арт. О00000027685
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|8000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифовальная аккумуляторная машина Ставр МШУА-115/20 применяется для шлифования и резки металлов.
Преимущества
- LI-ION 20 В система - позволяет использовать один аккумулятор с разным электроинструментом и обеспечивает стабильную производительность на протяжении долгого времени
- Индикатор уровня заряда - позволяет оценить время работы инструмента до подзаряда
- Безопасность - металлический защитный кожух с быстрозажимным креплением предохраняет пользователя от пыли и искр
- Предохранитель от произвольного пуска - блокировка кнопки запуска предотвращает случайное включение электроинструмента
- Удобство в работе - 3-х позиционная боковая рукоятка делает работу с инструментом более удобной
- Кнопка блокировки шпинделя - дает возможность легко и быстро сменить диск
- Эргономика - прорезиненная рукоятка гарантирует повышенный комфорт и уменьшает утомляемость при продолжительной работе