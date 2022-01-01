Насос поверхностный Ставр НП-1100
Арт. О00000025236
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Соединитель в комплекте
|нет
|
Высокий напор
|Нет
- Поверхностный насос Ставр НП-1100 ст1100нп имеет устойчивое основание. Используется для подачи чистой воды из водоемов и колодцев. Его производительность составляет 53.3 л/мин. Встроенная тепловая защита повышает срок службы насоса.
Преимущества
- Ручка для переноса поверхностного насоса Ставр НП-1100 ст1100нп
- Насос способен передавать воду на расстояние до 42 м
- Корпус изготовлен из металла - защита внутренних элементов от повреждений
- На корпусе расположено сливное отверстие для слива воды из насоса (например, перед похолоданием)
- Защита от перегрева