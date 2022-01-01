Насос поверхностный Ставр НП-1100

Преимущества

Ручка для переноса поверхностного насоса Ставр НП-1100 ст1100нп

Насос способен передавать воду на расстояние до 42 м

Корпус изготовлен из металла - защита внутренних элементов от повреждений

На корпусе расположено сливное отверстие для слива воды из насоса (например, перед похолоданием)

Защита от перегрева

Поверхностный насос Ставр НП-1100 ст1100нп имеет устойчивое основание. Используется для подачи чистой воды из водоемов и колодцев. Его производительность составляет 53.3 л/мин. Встроенная тепловая защита повышает срок службы насоса.