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Насос поверхностный Ставр НП-1100
Найти аналог
Поверхностные насосы
    Насос поверхностный Ставр НП-1100
    Арт. О00000025236
    Насос поверхностный Ставр НП-1100
    Насос поверхностный Ставр НП-1100
    Насос поверхностный Ставр НП-1100
    Насос поверхностный Ставр НП-1100
      Насос поверхностный Ставр НП-1100
      Насос поверхностный Ставр НП-1100
      Насос поверхностный Ставр НП-1100
      Насос поверхностный Ставр НП-1100

      Насос поверхностный Ставр НП-1100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000025236

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Поверхностный насос Ставр НП-1100 ст1100нп имеет устойчивое основание. Используется для подачи чистой воды из водоемов и колодцев. Его производительность составляет 53.3 л/мин. Встроенная тепловая защита повышает срок службы насоса.

        Преимущества

        • Ручка для переноса поверхностного насоса Ставр НП-1100 ст1100нп
        • Насос способен передавать воду на расстояние до 42 м
        • Корпус изготовлен из металла - защита внутренних элементов от повреждений
        • На корпусе расположено сливное отверстие для слива воды из насоса (например, перед похолоданием)
        • Защита от перегрева