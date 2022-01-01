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Насос поверхностный Ставр НП-810
Найти аналог
Поверхностные насосы
    Насос поверхностный Ставр НП-810
    Арт. О00000025250
    Насос поверхностный Ставр НП-810
    Насос поверхностный Ставр НП-810
    Насос поверхностный Ставр НП-810
    Насос поверхностный Ставр НП-810
      Насос поверхностный Ставр НП-810
      Насос поверхностный Ставр НП-810
      Насос поверхностный Ставр НП-810
      Насос поверхностный Ставр НП-810

      Насос поверхностный Ставр НП-810

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000025250

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Поверхностный насос Ставр НП-810 ст810нп используется для подачи воды. Имеет защиту от перегрева, благодаря чему увеличивается срок службы. Мощный двигатель способствует высокой производительности. Высококачественный пластиковый корпус обеспечит защиту от коррозии. Легкая транспортировка с помощью удобной ручки.

        Преимущества

        • Ставр НП-810 с защитой от перегрева
        • Удобная транспортировка
        • Мощный двигатель
        • Качественная сборка
        • Защита от коррозии