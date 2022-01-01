Насос поверхностный Ставр НП-810

Преимущества

Ставр НП-810 с защитой от перегрева

Удобная транспортировка

Мощный двигатель

Качественная сборка

Защита от коррозии

Поверхностный насос Ставр НП-810 ст810нп используется для подачи воды. Имеет защиту от перегрева, благодаря чему увеличивается срок службы. Мощный двигатель способствует высокой производительности. Высококачественный пластиковый корпус обеспечит защиту от коррозии. Легкая транспортировка с помощью удобной ручки.