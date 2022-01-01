Насос поверхностный Ставр НП-810
Арт. О00000025250
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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- Поверхностный насос Ставр НП-810 ст810нп используется для подачи воды. Имеет защиту от перегрева, благодаря чему увеличивается срок службы. Мощный двигатель способствует высокой производительности. Высококачественный пластиковый корпус обеспечит защиту от коррозии. Легкая транспортировка с помощью удобной ручки.
Преимущества
- Ставр НП-810 с защитой от перегрева
- Удобная транспортировка
- Мощный двигатель
- Качественная сборка
- Защита от коррозии