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Насос погружной дренажный Ставр НПД-1200М
6 210 ₽
6 250 ₽
Грязевые и дренажные насосы
  • Новинка
Насос погружной дренажный Ставр НПД-1200М
Арт. О00000040106
Насос погружной дренажный Ставр НПД-1200М
Насос погружной дренажный Ставр НПД-1200М
  • Новинка
Насос погружной дренажный Ставр НПД-1200М
Насос погружной дренажный Ставр НПД-1200М

Насос погружной дренажный Ставр НПД-1200М

  • -40 ₽
6 210 ₽
6 250 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000040106

Характеристики

Производитель
Ставр
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Трубное соединение, дюйм
внутренняя G2 1/2
Соединитель в комплекте
внешняя G1 1/2, елочка 1, елочка 1 1/2
Все характеристики
  • -40 ₽
6 210 ₽
6 250 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
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