Насос погружной дренажный Ставр НПД-400Ш

Преимущества

Подходит для перекачивания дождевой воды

Корпус из пластика устойчив к коррозии

Поплавковый выключатель - работа в автоматическом режиме, защита от сухого хода

Ручка для переноски погружного дренажного насоса Ставр НПД-400Ш

Погружной дренажный насос Ставр НПД-400Ш применяется для откачивания воды из резервуаров. Используется на огороде для полива растений. Оснащен поплавковым выключателем. Имеет фильтр для защиты от попадания грязи. Производительность данного насоса составляет 50 л/мин.