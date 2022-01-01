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Насос погружной дренажный Ставр НПД-400Ш
4 266 ₽
4 740 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Насос погружной дренажный Ставр НПД-400Ш
    Арт. О00000025248
    Насос погружной дренажный Ставр НПД-400Ш
    Насос погружной дренажный Ставр НПД-400Ш
    Насос погружной дренажный Ставр НПД-400Ш
      Насос погружной дренажный Ставр НПД-400Ш
      Насос погружной дренажный Ставр НПД-400Ш
      Насос погружной дренажный Ставр НПД-400Ш

      Насос погружной дренажный Ставр НПД-400Ш

      • -474 ₽
      4 266 ₽
      4 740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025248

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внешняя G3/4
      Соединитель в комплекте
      		универсальный коннектор
      Все характеристики
      • -474 ₽
      4 266 ₽
      4 740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Погружной дренажный насос Ставр НПД-400Ш применяется для откачивания воды из резервуаров. Используется на огороде для полива растений. Оснащен поплавковым выключателем. Имеет фильтр для защиты от попадания грязи. Производительность данного насоса составляет 50 л/мин.

        Преимущества

        • Подходит для перекачивания дождевой воды
        • Корпус из пластика устойчив к коррозии
        • Поплавковый выключатель - работа в автоматическом режиме, защита от сухого хода
        • Ручка для переноски погружного дренажного насоса Ставр НПД-400Ш