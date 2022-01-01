Насос погружной дренажный Ставр НПД-400Ш
Арт. О00000025248
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внешняя G3/4
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Соединитель в комплекте
|универсальный коннектор
- Погружной дренажный насос Ставр НПД-400Ш применяется для откачивания воды из резервуаров. Используется на огороде для полива растений. Оснащен поплавковым выключателем. Имеет фильтр для защиты от попадания грязи. Производительность данного насоса составляет 50 л/мин.
Преимущества
- Подходит для перекачивания дождевой воды
- Корпус из пластика устойчив к коррозии
- Поплавковый выключатель - работа в автоматическом режиме, защита от сухого хода
- Ручка для переноски погружного дренажного насоса Ставр НПД-400Ш