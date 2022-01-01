Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Погружной дренажный насос Ставр НПД-900М
5 166 ₽
5 740 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Погружной дренажный насос Ставр НПД-900М
    Арт. О00000027695
    Погружной дренажный насос Ставр НПД-900М

      Погружной дренажный насос Ставр НПД-900М

      • -574 ₽
      5 166 ₽
      5 740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000027695

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1 1/2
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/2
      Все характеристики
      • -574 ₽
      5 166 ₽
      5 740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Погружной дренажный насос Ставр НПД-900М ст900мнпд предназначен для перекачивания загрязненной воды. Надежный корпус устойчив к механическим воздействиям и обладает хорошим теплообменом. Насос имеет возможность подключать шланги различного диаметра. Поплавковый выключатель исключает работу на сухом ходу, защищая аппарат. Удобная ручка обеспечивает легкую транспортировку.

        Преимущества

        • Надежный корпус Ставр НПД-900М
        • Поплавковый выключатель
        • Удобная транспортировка
        • Перекачка воды с содержанием частиц до 35 мм
        • Диаметр выходного патрубка: 25/32/38 мм