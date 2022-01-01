Преимущества

Надежный корпус Ставр НПД-900М

Поплавковый выключатель

Удобная транспортировка

Перекачка воды с содержанием частиц до 35 мм

Диаметр выходного патрубка: 25/32/38 мм

Погружной дренажный насос Ставр НПД-900М ст900мнпд предназначен для перекачивания загрязненной воды. Надежный корпус устойчив к механическим воздействиям и обладает хорошим теплообменом. Насос имеет возможность подключать шланги различного диаметра. Поплавковый выключатель исключает работу на сухом ходу, защищая аппарат. Удобная ручка обеспечивает легкую транспортировку.