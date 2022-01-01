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Насос погружной дренажный Ставр НПД-950
4 329 ₽
4 810 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Насос погружной дренажный Ставр НПД-950
    Арт. О00000040110
    Насос погружной дренажный Ставр НПД-950
    Насос погружной дренажный Ставр НПД-950
    Насос погружной дренажный Ставр НПД-950
    Насос погружной дренажный Ставр НПД-950
      Насос погружной дренажный Ставр НПД-950
      Насос погружной дренажный Ставр НПД-950
      Насос погружной дренажный Ставр НПД-950
      Насос погружной дренажный Ставр НПД-950

      Насос погружной дренажный Ставр НПД-950

      • -481 ₽
      4 329 ₽
      4 810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040110

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1 1/2
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
      Все характеристики
      • -481 ₽
      4 329 ₽
      4 810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Погружной дренажный насос с ножом Ставр НПД-950Н ст950н предназначен для осушения лодок и яхт, подтопленного подвала, погреба, гаража, для применения в системах орошения, а также для откачки содержимого септиков в рамках бытовых нужд.

        Преимущества 

        • Специальный нож для измельчения твёрдых частиц
        • Перекачивает как чистую, так и грязную воду
        • Автоматический поплавковый выключатель
        • Ручка для транспортировки Ставр НПД-950Н ст950н