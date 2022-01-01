Дренажный насос Ставр НПД-950Н, 950 Вт
Арт. О00000030161
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Трубное соединение, дюйм
|на фланец DN50
|
Соединитель в комплекте
|нет
- Погружной дренажный насос с ножом Ставр предназначен для осушения лодок и яхт, подтопленного подвала, погреба, гаража, для применения в системах орошения, а также для откачки содержимого септиков в рамках бытовых нужд.
Преимущества
- Специальный нож для измельчения твёрдых частиц
- Перекачивает как чистую, так и грязную воду
- Автоматический поплавковый выключатель
- Ручка для транспортировки Ставр НПД-950Н ст950н