Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дренажный насос Ставр НПД-950Н, 950 Вт
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос Ставр НПД-950Н, 950 Вт
    Арт. О00000030161
    Дренажный насос Ставр НПД-950Н, 950 Вт
    Дренажный насос Ставр НПД-950Н, 950 Вт
    Дренажный насос Ставр НПД-950Н, 950 Вт
    Дренажный насос Ставр НПД-950Н, 950 Вт
    Дренажный насос Ставр НПД-950Н, 950 Вт
      Дренажный насос Ставр НПД-950Н, 950 Вт
      Дренажный насос Ставр НПД-950Н, 950 Вт
      Дренажный насос Ставр НПД-950Н, 950 Вт
      Дренажный насос Ставр НПД-950Н, 950 Вт
      Дренажный насос Ставр НПД-950Н, 950 Вт

      Дренажный насос Ставр НПД-950Н, 950 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000030161

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		на фланец DN50
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Погружной дренажный насос с ножом Ставр предназначен для осушения лодок и яхт, подтопленного подвала, погреба, гаража, для применения в системах орошения, а также для откачки содержимого септиков в рамках бытовых нужд.

        Преимущества

        • Специальный нож для измельчения твёрдых частиц
        • Перекачивает как чистую, так и грязную воду
        • Автоматический поплавковый выключатель
        • Ручка для транспортировки Ставр НПД-950Н ст950н