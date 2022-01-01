Дренажный насос Ставр НПД-950Н, 950 Вт

Преимущества

Специальный нож для измельчения твёрдых частиц

Перекачивает как чистую, так и грязную воду

Автоматический поплавковый выключатель

Ручка для транспортировки Ставр НПД-950Н ст950н

Погружной дренажный насос с ножом Ставр предназначен для осушения лодок и яхт, подтопленного подвала, погреба, гаража, для применения в системах орошения, а также для откачки содержимого септиков в рамках бытовых нужд.