Аккумуляторный перфоратор SDS-plus Ставр ПАГ-18/20, 2.5 Дж
Арт. О00000027686
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Система пылеудаления
|Нет
|
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|1000
- Аккумуляторный перфоратор горизонтальный Ставр ПАГ-18/20 применяется для сверления отверстий в ударном и безударном режимах.
Преимущества
- LI-ION 20 В система - позволяет использовать один аккумулятор с разным электроинструментом и обеспечивает стабильную производительность на протяжении долгого времени
- Индикатор уровня заряда - позволяет оценить время работы инструмента до подзаряда
- Патрон SDS-PLUS - позволяет легко и быстро сменить рабочий инструмент
- Два режима работы: сверление - для работы с деревом, пластиком и металлом; сверление с ударом - для работы по кирпичу и бетону
- Регулятор скорости - расширяет применяемость и позволяет работать с различными по твердости материалами
- Реверс - служит для легкого выкручивания рабочего инструмента из материала при заклинивании
- Предохранительная муфта - служит для прекращения вращения патрона при заклинивании бура
- Эргономика - прорезиненная рукоятка гарантирует повышенный комфорт и уменьшает утомляемость при продолжительной работе