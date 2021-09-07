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Аккумуляторный перфоратор SDS-plus Ставр ПАГ-18/20, 2.5 Дж
5.0
4
5 490 ₽
6 410 ₽
Аккумуляторные перфораторы
    Аккумуляторный перфоратор SDS-plus Ставр ПАГ-18/20, 2.5 Дж
    Арт. О00000027686
    5.0
    4
    Аккумуляторный перфоратор SDS-plus Ставр ПАГ-18/20, 2.5 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-plus Ставр ПАГ-18/20, 2.5 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-plus Ставр ПАГ-18/20, 2.5 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-plus Ставр ПАГ-18/20, 2.5 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-plus Ставр ПАГ-18/20, 2.5 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-plus Ставр ПАГ-18/20, 2.5 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-plus Ставр ПАГ-18/20, 2.5 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-plus Ставр ПАГ-18/20, 2.5 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-plus Ставр ПАГ-18/20, 2.5 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-plus Ставр ПАГ-18/20, 2.5 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-plus Ставр ПАГ-18/20, 2.5 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-plus Ставр ПАГ-18/20, 2.5 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-plus Ставр ПАГ-18/20, 2.5 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-plus Ставр ПАГ-18/20, 2.5 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-plus Ставр ПАГ-18/20, 2.5 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-plus Ставр ПАГ-18/20, 2.5 Дж

      Аккумуляторный перфоратор SDS-plus Ставр ПАГ-18/20, 2.5 Дж

      • -920 ₽
      5 490 ₽
      6 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000027686
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		1000
      Все характеристики
      • -920 ₽
      5 490 ₽
      6 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляторный перфоратор горизонтальный Ставр ПАГ-18/20 применяется для сверления отверстий в ударном и безударном режимах. 

        Преимущества

        • LI-ION 20 В система - позволяет использовать один аккумулятор с разным электроинструментом и обеспечивает стабильную производительность на протяжении долгого времени
        •  Индикатор уровня заряда - позволяет оценить время работы инструмента до подзаряда
        •  Патрон SDS-PLUS - позволяет легко и быстро сменить рабочий инструмент
        •  Два режима работы: сверление - для работы с деревом, пластиком и металлом; сверление с ударом - для работы по кирпичу и бетону
        •  Регулятор скорости - расширяет применяемость и позволяет работать с различными по твердости материалами
        •  Реверс - служит для легкого выкручивания рабочего инструмента из материала при заклинивании
        •  Предохранительная муфта - служит для прекращения вращения патрона при заклинивании бура
        •  Эргономика - прорезиненная рукоятка гарантирует повышенный комфорт и уменьшает утомляемость при продолжительной работе