Аккумуляторный перфоратор SDS-plus Ставр ПАГ-18/20, 2.5 Дж

Преимущества

LI-ION 20 В система - позволяет использовать один аккумулятор с разным электроинструментом и обеспечивает стабильную производительность на протяжении долгого времени

Индикатор уровня заряда - позволяет оценить время работы инструмента до подзаряда

Патрон SDS-PLUS - позволяет легко и быстро сменить рабочий инструмент

Два режима работы: сверление - для работы с деревом, пластиком и металлом; сверление с ударом - для работы по кирпичу и бетону

Регулятор скорости - расширяет применяемость и позволяет работать с различными по твердости материалами

Реверс - служит для легкого выкручивания рабочего инструмента из материала при заклинивании

Предохранительная муфта - служит для прекращения вращения патрона при заклинивании бура

Эргономика - прорезиненная рукоятка гарантирует повышенный комфорт и уменьшает утомляемость при продолжительной работе

Аккумуляторный перфоратор горизонтальный Ставр ПАГ-18/20 применяется для сверления отверстий в ударном и безударном режимах.