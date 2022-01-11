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Шуруповерт сетевой Ставр ШС-800
5.0
1
2 890 ₽
4 190 ₽
Сетевые шуруповерты
    Шуруповерт сетевой Ставр ШС-800
    Арт. О00000033558
    5.0
    1
    Шуруповерт сетевой Ставр ШС-800
    Шуруповерт сетевой Ставр ШС-800
    Шуруповерт сетевой Ставр ШС-800
    Шуруповерт сетевой Ставр ШС-800
    Шуруповерт сетевой Ставр ШС-800
    Шуруповерт сетевой Ставр ШС-800
      Шуруповерт сетевой Ставр ШС-800
      Шуруповерт сетевой Ставр ШС-800
      Шуруповерт сетевой Ставр ШС-800
      Шуруповерт сетевой Ставр ШС-800
      Шуруповерт сетевой Ставр ШС-800
      Шуруповерт сетевой Ставр ШС-800

      Шуруповерт сетевой Ставр ШС-800

      • -1 300 ₽
      2 890 ₽
      4 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033558
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		28
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -1 300 ₽
      2 890 ₽
      4 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сетевой шуруповерт Ставр ШС-800 применяется для завинчивания/вывинчивания различных видов крепежного материала при монтаже гипсокартонных и деревосодержащих панелей на металлические или деревянные каркасы, в том числе без предварительного засверливания. Встроенная в патрон регулировка позволяет завинчивать крепеж на одну глубину. Фиксатор выключателя снижает утомляемость пользователя во время продолжительной работы. Металлический корпус редуктора обеспечивает лучший теплообмен и защищает внутренние узлы от повреждений. Рукоятка имеет прорезиненную накладку для комфортной работы.

        Преимущества

        • Высокая мощность 800 Вт Ставр ШС-800 – высокая производительность и долгий срок службы
        • Металлический корпус редуктора – для лучшего теплообмена и защиты внутренних узлов от повреждений
        • Фиксатор выключателя – снижение утомляемости при продолжительной работе
        • Ограничитель глубины завинчивания – закручивание шурупов на заданную глубину без порчи материала
        • Клипса – удобное крепление инструмента на поясе
        • Реверс – для легкого выкручивания крепежа из материала
        • Рукоятка с прорезиненной накладкой – для комфортной работы