Шуруповерт сетевой Ставр ШС-800
Арт. О00000033558
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|28
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
- Сетевой шуруповерт Ставр ШС-800 применяется для завинчивания/вывинчивания различных видов крепежного материала при монтаже гипсокартонных и деревосодержащих панелей на металлические или деревянные каркасы, в том числе без предварительного засверливания. Встроенная в патрон регулировка позволяет завинчивать крепеж на одну глубину. Фиксатор выключателя снижает утомляемость пользователя во время продолжительной работы. Металлический корпус редуктора обеспечивает лучший теплообмен и защищает внутренние узлы от повреждений. Рукоятка имеет прорезиненную накладку для комфортной работы.
Преимущества
- Высокая мощность 800 Вт Ставр ШС-800 – высокая производительность и долгий срок службы
- Металлический корпус редуктора – для лучшего теплообмена и защиты внутренних узлов от повреждений
- Фиксатор выключателя – снижение утомляемости при продолжительной работе
- Ограничитель глубины завинчивания – закручивание шурупов на заданную глубину без порчи материала
- Клипса – удобное крепление инструмента на поясе
- Реверс – для легкого выкручивания крепежа из материала
- Рукоятка с прорезиненной накладкой – для комфортной работы