Шуруповерт сетевой Ставр ШС-800

Преимущества

Высокая мощность 800 Вт Ставр ШС-800 – высокая производительность и долгий срок службы

Металлический корпус редуктора – для лучшего теплообмена и защиты внутренних узлов от повреждений

Фиксатор выключателя – снижение утомляемости при продолжительной работе

Ограничитель глубины завинчивания – закручивание шурупов на заданную глубину без порчи материала

Клипса – удобное крепление инструмента на поясе

Реверс – для легкого выкручивания крепежа из материала

Рукоятка с прорезиненной накладкой – для комфортной работы

Сетевой шуруповерт Ставр ШС-800 применяется для завинчивания/вывинчивания различных видов крепежного материала при монтаже гипсокартонных и деревосодержащих панелей на металлические или деревянные каркасы, в том числе без предварительного засверливания. Встроенная в патрон регулировка позволяет завинчивать крепеж на одну глубину. Фиксатор выключателя снижает утомляемость пользователя во время продолжительной работы. Металлический корпус редуктора обеспечивает лучший теплообмен и защищает внутренние узлы от повреждений. Рукоятка имеет прорезиненную накладку для комфортной работы.