Преимущества

Мощный двигатель: обеспечивает высокую производительность

Удобное управление: удобная велосипедная рукоятка и наплечный ремень снижают усталость при работе

На корпусе триммера имеется праймер – резиновая кнопка, которая накачивает топливной смесью камеру карбюратора и облегчает запуск холодного двигателя

Используемая в процессе работы топливная смесь состоит из бензина и масла в соотношении 25/1

Корпус штанги триммера выполнен из алюминия – легкого и прочного материала

Разборная штанга занимает меньше места в сложенном состоянии, что существенно облегчает транспортировку и хранение

Профессиональный бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР оснащен мощным двухтактным двигателем и надежным карбюратором Ruixing. В сбалансированной конструкции используются свечи LD, а поршень и цилиндр покрыты хромом для продолжительных работ. Выгодным преимуществом является специальная конструкция ручного стартера.