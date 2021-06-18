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Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР
5.0
3
7 812 ₽
8 680 ₽
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР
    Арт. О00000027696
    5.0
    3
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР
      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР
      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР
      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР
      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР
      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР
      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР
      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР
      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР
      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР
      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР
      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР
      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР
      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР
      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР

      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР

      • -868 ₽
      7 812 ₽
      8 680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000027696
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7.9
      Мощность, л.с.
      		1.9
      Ширина скашивания леской, см
      		44
      Все характеристики
      • -868 ₽
      7 812 ₽
      8 680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Профессиональный бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР оснащен мощным двухтактным двигателем и надежным карбюратором Ruixing. В сбалансированной конструкции используются свечи LD, а поршень и цилиндр покрыты хромом для продолжительных работ. Выгодным преимуществом является специальная конструкция ручного стартера.

        Преимущества

        • Мощный двигатель: обеспечивает высокую производительность
        • Удобное управление: удобная велосипедная рукоятка и наплечный ремень снижают усталость при работе
        • На корпусе триммера имеется праймер – резиновая кнопка, которая накачивает топливной смесью камеру карбюратора и облегчает запуск холодного двигателя
        • Используемая в процессе работы топливная смесь состоит из бензина и масла в соотношении 25/1
        • Корпус штанги триммера выполнен из алюминия – легкого и прочного материала
        • Разборная штанга занимает меньше места в сложенном состоянии, что существенно облегчает транспортировку и хранение