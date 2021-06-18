Бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР
Арт. О00000027696
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7.9
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Мощность, л.с.
|1.9
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Ширина скашивания леской, см
|44
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- Профессиональный бензиновый триммер Ставр ТБ-1400ЛР оснащен мощным двухтактным двигателем и надежным карбюратором Ruixing. В сбалансированной конструкции используются свечи LD, а поршень и цилиндр покрыты хромом для продолжительных работ. Выгодным преимуществом является специальная конструкция ручного стартера.
Преимущества
- Мощный двигатель: обеспечивает высокую производительность
- Удобное управление: удобная велосипедная рукоятка и наплечный ремень снижают усталость при работе
- На корпусе триммера имеется праймер – резиновая кнопка, которая накачивает топливной смесью камеру карбюратора и облегчает запуск холодного двигателя
- Используемая в процессе работы топливная смесь состоит из бензина и масла в соотношении 25/1
- Корпус штанги триммера выполнен из алюминия – легкого и прочного материала
- Разборная штанга занимает меньше места в сложенном состоянии, что существенно облегчает транспортировку и хранение