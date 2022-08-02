Триммер бензиновый Ставр ТБ-1500
Арт. О00000040111
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7.1
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Мощность, л.с.
|2
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Ширина скашивания леской, см
|38
- Бензиновый триммер Ставр ТБ-1500 отличается высокой мощностью и производительностью.
Преимущества
- Обеспечивает стабильную работу и высокую производительность
- Удобная велосипедная рукоятка и наплечный ремень снижают утомляемость при работе
- Цельная штанга и жесткий приводной вал без дополнительных соединителей обеспечат максимальную передачу крутящего момента и длительный срок службы
- Насос для подкачки топлива, облегчает запуск холодного двигателя