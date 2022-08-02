Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Триммер бензиновый Ставр ТБ-1500
5.0
1
8 316 ₽
9 240 ₽
Бензиновые триммеры
    Триммер бензиновый Ставр ТБ-1500
    Арт. О00000040111
    5.0
    1
    Триммер бензиновый Ставр ТБ-1500
    Триммер бензиновый Ставр ТБ-1500
    Триммер бензиновый Ставр ТБ-1500
    Триммер бензиновый Ставр ТБ-1500
    Триммер бензиновый Ставр ТБ-1500
    Триммер бензиновый Ставр ТБ-1500
      Триммер бензиновый Ставр ТБ-1500
      Триммер бензиновый Ставр ТБ-1500
      Триммер бензиновый Ставр ТБ-1500
      Триммер бензиновый Ставр ТБ-1500
      Триммер бензиновый Ставр ТБ-1500
      Триммер бензиновый Ставр ТБ-1500

      Триммер бензиновый Ставр ТБ-1500

      • -924 ₽
      8 316 ₽
      9 240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 814 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000040111
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7.1
      Мощность, л.с.
      		2
      Ширина скашивания леской, см
      		38
      Все характеристики
      • -924 ₽
      8 316 ₽
      9 240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 814 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновый триммер Ставр ТБ-1500 отличается высокой мощностью и производительностью.

        Преимущества

        • Обеспечивает стабильную работу и высокую производительность
        • Удобная велосипедная рукоятка и наплечный ремень снижают утомляемость при работе
        • Цельная штанга и жесткий приводной вал без дополнительных соединителей обеспечат максимальную передачу крутящего момента и длительный срок службы
        • Насос для подкачки топлива, облегчает запуск холодного двигателя