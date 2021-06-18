Преимущества

Насос для подкачки топлива

Легкий запуск

Жёсткий вал

Универсальность использования: кошение травы с помощью лески, жёсткой и высокой травы с помощью ножа

Велосипедная рукоятка - комфортная работа

Специальный кожух закрывает режущий элемент для защиты оператора от травм

Плечевой ремень в комплекте

Ограничитель длины лески

Воздушное охлаждение двигателя

Бензиновый триммер Ставр ТБ-1700Л отличается высокой мощностью и производительностью. Имеет наплечный ремень в комплекте. Предназначен для скашивания мелкого кустарника, мягкой и жёсткой травы. В конструкции предусмотрен защитный кожух для предотвращения травмирования режущим элементом.