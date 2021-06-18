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Бензиновый триммер Ставр ТБ-1700Л
4.5
4
7 217 ₽
8 019 ₽
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1700Л
    Арт. О00000027697
    4.5
    4
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1700Л
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1700Л
      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1700Л
      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1700Л

      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1700Л

      • -802 ₽
      7 217 ₽
      8 019 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000027697
      4.5
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		8.4
      Мощность, л.с.
      		2.3
      Ширина скашивания леской, см
      		44
      Все характеристики
      • -802 ₽
      7 217 ₽
      8 019 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Бензиновый триммер Ставр ТБ-1700Л отличается высокой мощностью и производительностью. Имеет наплечный ремень в комплекте. Предназначен для скашивания мелкого кустарника, мягкой и жёсткой травы. В конструкции предусмотрен защитный кожух для предотвращения травмирования режущим элементом.

        Преимущества

        • Насос для подкачки топлива
        • Легкий запуск 
        • Жёсткий вал
        • Универсальность использования: кошение травы с помощью лески, жёсткой и высокой травы с помощью ножа
        • Велосипедная рукоятка - комфортная работа
        • Специальный кожух закрывает режущий элемент для защиты оператора от травм
        • Плечевой ремень в комплекте
        • Ограничитель длины лески
        • Воздушное охлаждение двигателя