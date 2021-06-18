Бензиновый триммер Ставр ТБ-1700Л
Арт. О00000027697
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|8.4
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Мощность, л.с.
|2.3
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Ширина скашивания леской, см
|44
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- Бензиновый триммер Ставр ТБ-1700Л отличается высокой мощностью и производительностью. Имеет наплечный ремень в комплекте. Предназначен для скашивания мелкого кустарника, мягкой и жёсткой травы. В конструкции предусмотрен защитный кожух для предотвращения травмирования режущим элементом.
Преимущества
- Насос для подкачки топлива
- Легкий запуск
- Жёсткий вал
- Универсальность использования: кошение травы с помощью лески, жёсткой и высокой травы с помощью ножа
- Велосипедная рукоятка - комфортная работа
- Специальный кожух закрывает режущий элемент для защиты оператора от травм
- Плечевой ремень в комплекте
- Ограничитель длины лески
- Воздушное охлаждение двигателя