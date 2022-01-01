Преимущества

LI-ION 20 В система - позволяет использовать один аккумулятор с разным электроинструментом и обеспечивает стабильную производительность на протяжении долгого времени

Интелектуальное зарядное устройство - благодаря мощному микропроцессору создает быстрый и плотный заряд Li-Ion аккумуляторных батарей, что обеспечивает долгий срок их службы и стабильную производительность. Зарядное устройство способно заряжать аккумуляторы различной емкости

Зарядное устройство Ставр ЗУ-20/2.4 для АКБ-20/2, АКБ-20/4, АКБ-20/6 применяется для подзарядки Li-Ion аккумуляторов ТМ Ставр с номинальный напряжением 18-20 В и различной ёмкости.