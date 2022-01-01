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Зарядное устройство Ставр ЗУ-20/2.4 для АКБ-20/2, АКБ-20/4, АКБ-20/6
1 125 ₽
1 250 ₽
Зарядные устройства для аккумуляторов
    Зарядное устройство Ставр ЗУ-20/2.4 для АКБ-20/2, АКБ-20/4, АКБ-20/6
    Арт. О00000027683
    Зарядное устройство Ставр ЗУ-20/2.4 для АКБ-20/2, АКБ-20/4, АКБ-20/6
    Зарядное устройство Ставр ЗУ-20/2.4 для АКБ-20/2, АКБ-20/4, АКБ-20/6
    Зарядное устройство Ставр ЗУ-20/2.4 для АКБ-20/2, АКБ-20/4, АКБ-20/6
    Зарядное устройство Ставр ЗУ-20/2.4 для АКБ-20/2, АКБ-20/4, АКБ-20/6
    Зарядное устройство Ставр ЗУ-20/2.4 для АКБ-20/2, АКБ-20/4, АКБ-20/6
    Зарядное устройство Ставр ЗУ-20/2.4 для АКБ-20/2, АКБ-20/4, АКБ-20/6
      Зарядное устройство Ставр ЗУ-20/2.4 для АКБ-20/2, АКБ-20/4, АКБ-20/6
      Зарядное устройство Ставр ЗУ-20/2.4 для АКБ-20/2, АКБ-20/4, АКБ-20/6
      Зарядное устройство Ставр ЗУ-20/2.4 для АКБ-20/2, АКБ-20/4, АКБ-20/6
      Зарядное устройство Ставр ЗУ-20/2.4 для АКБ-20/2, АКБ-20/4, АКБ-20/6
      Зарядное устройство Ставр ЗУ-20/2.4 для АКБ-20/2, АКБ-20/4, АКБ-20/6
      Зарядное устройство Ставр ЗУ-20/2.4 для АКБ-20/2, АКБ-20/4, АКБ-20/6

      Зарядное устройство Ставр ЗУ-20/2.4 для АКБ-20/2, АКБ-20/4, АКБ-20/6

      • -125 ₽
      1 125 ₽
      1 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000027683

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для аккумуляторов, В
      		14.4, 18, 20
      Индикатор заряда аккумулятора
      		Да
      Все характеристики
      • -125 ₽
      1 125 ₽
      1 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Зарядное устройство Ставр ЗУ-20/2.4 для АКБ-20/2, АКБ-20/4, АКБ-20/6 применяется для подзарядки Li-Ion аккумуляторов ТМ Ставр с номинальный напряжением 18-20 В и различной ёмкости.

        Преимущества

        • LI-ION 20 В система - позволяет использовать один аккумулятор с разным электроинструментом и обеспечивает стабильную производительность на протяжении долгого времени
        • Интелектуальное зарядное устройство - благодаря мощному микропроцессору создает быстрый и плотный заряд Li-Ion аккумуляторных батарей, что обеспечивает долгий срок их службы и стабильную производительность. Зарядное устройство способно заряжать аккумуляторы различной емкости