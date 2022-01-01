Валик Stayer Girpaint Master полиакрил малярный в сборе 0315-15
Арт. Х1537108105
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|валик с ручкой
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Материал валика
|полиакрил
- Малярный валик STAYER GIRPAINT MASTER 0315-15 - инструмент размерами 30х150 мм, применяемый для окрашивания различных поверхностей всевозможными видами красок.
Преимущества
- Шубка выполнена из полиакрила и имеет высоту ворса 12 мм
- Рукоятка малярного валика выполнена из пластика и хорошо лежит в руке