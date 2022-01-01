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Валик Stayer Girpaint Master полиакрил малярный в сборе 0315-15
Найти аналог
Прижимные валики
    Валик Stayer Girpaint Master полиакрил малярный в сборе 0315-15
    Арт. Х1537108105
    Валик Stayer Girpaint Master полиакрил малярный в сборе 0315-15
    Валик Stayer Girpaint Master полиакрил малярный в сборе 0315-15
      Валик Stayer Girpaint Master полиакрил малярный в сборе 0315-15
      Валик Stayer Girpaint Master полиакрил малярный в сборе 0315-15

      Валик Stayer Girpaint Master полиакрил малярный в сборе 0315-15

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1537108105

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		валик с ручкой
      Материал валика
      		полиакрил
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Малярный валик STAYER GIRPAINT MASTER 0315-15 - инструмент размерами 30х150 мм, применяемый для окрашивания различных поверхностей всевозможными видами красок.

        Преимущества

        • Шубка выполнена из полиакрила и имеет высоту ворса 12 мм
        • Рукоятка малярного валика выполнена из пластика и хорошо лежит в руке