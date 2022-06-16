Полотна для лобзика Stayer №5 15321-S-10_z01 (130 мм, 10 шт.)
Арт. Ю00000000155
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для дерева, для пластика
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Общая длина, мм
|130
- Полотна для лобзика STAYER серии «MASTER» разработаны для высокоточного и быстрого распиливания древесины, фанеры и пластмассы.
Преимущества
- Используются в качестве сменных элементов для ручного лобзика (арт. 1530-25) для распиловки тонколистовых материалов: фанеры, ДВП, пластиковых панелей
- Сменные полотна в комплекте - 10 штук