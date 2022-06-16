Полотна для лобзика Stayer №5 15321-S-10_z01 (130 мм, 10 шт.)

Преимущества

Используются в качестве сменных элементов для ручного лобзика (арт. 1530-25) для распиловки тонколистовых материалов: фанеры, ДВП, пластиковых панелей

Сменные полотна в комплекте - 10 штук

Полотна для лобзика STAYER серии «MASTER» разработаны для высокоточного и быстрого распиливания древесины, фанеры и пластмассы.