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Полотна для лобзика Stayer №5 15321-S-10_z01 (130 мм, 10 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Пилки для лобзиков
    Полотна для лобзика Stayer №5 15321-S-10_z01 (130 мм, 10 шт.)
    Арт. Ю00000000155
    5.0
    2
    Полотна для лобзика Stayer №5 15321-S-10_z01 (130 мм, 10 шт.)

      Полотна для лобзика Stayer №5 15321-S-10_z01 (130 мм, 10 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000000155
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева, для пластика
      Общая длина, мм
      		130
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полотна для лобзика STAYER серии «MASTER» разработаны для высокоточного и быстрого распиливания древесины, фанеры и пластмассы.

        Преимущества

        • Используются в качестве сменных элементов для ручного лобзика (арт. 1530-25) для распиловки тонколистовых материалов: фанеры, ДВП, пластиковых панелей
        • Сменные полотна в комплекте - 10 штук