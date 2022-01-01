Лом-гвоздодер Stayer 21641-60_z01, 600 мм, 16 мм шестиграннный
Арт. Ю00000003553
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Китай
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Тип
|лом-гвоздодер
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Форма
|шестигранный
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7 899 ₽
- Персональная скидка
- Лом-гвоздодер, 600мм, 16 мм, шестиграннный, STAYER 21641-60_z01 изготовлен из высококачественной закаленной стали, которая отличается долговечностью и высокой надежностью. Модель применяется для демонтажа конструкций, а также для извлечения гвоздей или строительных скоб.
Преимущества
- Кованый корпус специальной формы, изготовленный из высококачественной инструментальной стали, выдерживает интенсивные нагрузки
- Обладает высокой прочностью и долговечностью благодаря закалке рабочих частей