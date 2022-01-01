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Лом-гвоздодер Stayer 21641-60_z01, 600 мм, 16 мм шестиграннный
Найти аналог
Лом-гвоздодер
    Лом-гвоздодер Stayer 21641-60_z01, 600 мм, 16 мм шестиграннный
    Арт. Ю00000003553
    Лом-гвоздодер Stayer 21641-60_z01, 600 мм, 16 мм шестиграннный
    Лом-гвоздодер Stayer 21641-60_z01, 600 мм, 16 мм шестиграннный
      Лом-гвоздодер Stayer 21641-60_z01, 600 мм, 16 мм шестиграннный
      Лом-гвоздодер Stayer 21641-60_z01, 600 мм, 16 мм шестиграннный

      Лом-гвоздодер Stayer 21641-60_z01, 600 мм, 16 мм шестиграннный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000003553

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		лом-гвоздодер
      Форма
      		шестигранный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лом-гвоздодер, 600мм, 16 мм, шестиграннный, STAYER 21641-60_z01 изготовлен из высококачественной закаленной стали, которая отличается долговечностью и высокой надежностью. Модель применяется для демонтажа конструкций, а также для извлечения гвоздей или строительных скоб.

        Преимущества

        • Кованый корпус специальной формы, изготовленный из высококачественной инструментальной стали, выдерживает интенсивные нагрузки
        • Обладает высокой прочностью и долговечностью благодаря закалке рабочих частей