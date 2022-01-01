Лом-гвоздодер Stayer 21641-60_z01, 600 мм, 16 мм шестиграннный

Преимущества

Кованый корпус специальной формы, изготовленный из высококачественной инструментальной стали, выдерживает интенсивные нагрузки

Обладает высокой прочностью и долговечностью благодаря закалке рабочих частей

Лом-гвоздодер, 600мм, 16 мм, шестиграннный, STAYER 21641-60_z01 изготовлен из высококачественной закаленной стали, которая отличается долговечностью и высокой надежностью. Модель применяется для демонтажа конструкций, а также для извлечения гвоздей или строительных скоб.